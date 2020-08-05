Политолог Журко считает, что Донбасс вправе провести выборы и без Украины

В очередной раз Киев имитирует деятельность без какого-либо практического результата, а новые политические представители Украины заявляют о непонимании Минских соглашений. Такое мнение Федеральному агентству новостей высказал политолог, эксперт Института стран СНГ Артем Журко.

Ставка на распад

Интерпретация Россией «особого статуса» Донбасса для Украины «неприемлема». С таким заявлением выступил вице-премьер-министр, министр по вопросам «реинтеграции временно оккупированных территорий» Алексей Резников.

Он обвинил Москву в том, что она вместо того, чтобы помогать разрешению конфликта в Донбассе, делает ставку на «ускорение распада Украины».

«Чем раньше [в России] откажутся от этой тупиковой модели — тем лучше… В отличие от деструктивного видения Кремля, цель Украины по созданию нового экономического начала для Донецкой и Луганской областей укрепит украинское единство», — заявил вице-премьер.

Представитель Киева подчеркнул, что украинский подход к понятию «особый статус» Донбасса вырабатывается сейчас с целью «изменения инвестиционного климата и внедрения новой экономической модели на региональном уровне».

Стена непонимания

Как отметил Артем Журко, в очередной раз Киев по-своему интерпретирует Минские соглашения. Раньше заявления подобного рода, даже несмотря на официальный статус спикеров, подавались в качестве личного мнения. Однако 15 июля Верховная рада приняла постановление о проведении местных выборов в 2020 году без учета территорий ДНР и ЛНР, и теперь воспринимать такие заявления можно как официальную позицию Украины. Более того — так называемые военные областные администрации Луганской и Донецкой областей своим решением отказали в праве на местные выборы даже оккупированным Украиной территориям Донбасса.

«К большому сожалению, серьезной реакции на подобные действия Украины со стороны стран-наблюдателей, за исключением России, не последовало. Никаких существенных действий со стороны Украины по возврату ситуации в русло соответствия Минским соглашениям не последовало ни после недавних телефонных переговоров Владимира Путина с Владимиром Зеленским, ни после объявления замглавы администрации президента России Дмитрия Козака о намерениях отказаться от переговоров по Донбассу на уровне советников. Единственное, что мы наблюдаем на сегодняшний день, — это перестановка представителей украинской делегации в трехсторонней контактной группе. Как будто это решит острые накопившиеся вопросы», — констатировал Журко.

«Эта проблема требует решения»

По мнению эксперта, в очередной раз Киев имитирует деятельность без какого-либо практического результата. Более того, уже новые представители украинской контактной группы абсолютно не стесняются публично заявлять, что положения Минских соглашений им не ясны. Это само по себе говорит о бесперспективности переговорного процесса.

«Таким образом, мы можем констатировать умышленное затягивание переговорного процесса со стороны Украины и абсолютное нежелание следовать очередности выполнения его положениям. Даже абсолютное перемирие, которое было введено не так давно, привело лишь к относительному спокойствию на линии соприкосновения. Украина делает все — как с юридической, так и с практической точек зрения — чтобы максимально завести переговорный процесс в тупик», — добавил Артем Журко.

По его мнению, бесконечно стучаться в украинскую стену непонимания и нежелания — просто невозможно. И если Украина не желает проводить местные выборы в ЛНР и ДНР осенью этого года и наблюдатели, в том числе и ОБСЕ, считают это нормальным, то по этой логике Минские соглашения не сильно пострадают в случае, если республики Донбасса проведут местные выборы самостоятельно. Донбасс вправе провести выборы и без Украины, считает он.

«Тем более, что эта проблема давно требует решения», — заключил Журко.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Один из первых актов Киева во время эпидемии — установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.