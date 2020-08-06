Невролог рассказала, как отсрочить болезнь Альцгеймера

Ученые Гарвардского университета опубликовали результаты исследования о снижении уровня заболеваемости болезнью Альцгеймера. Речь идет только о жителях США и стран Европы. Сегодня риск заболевания американцев и европейцев на 13% ниже, чем в 2010 году. Однако от развития этой патологии никто не застрахован. В беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей невролог Элен Мхитарян рассказала о простых способах отсрочить возникновение болезни.

Болезнь Альцгеймера является заболеванием головного мозга. Обычно она проявляется у людей старше 50 лет, характеризуется прогрессирующим снижением интеллекта, нарушением памяти и изменением личности.

Старший научный сотрудник Лаборатории общей гериатрии и нейрогериатрии ОСП «Российский геронтологический научно-клинический центр» РНИМУ имени Пирогова Минздрава России Элен Мхитарян объяснила, что изменения при этом заболевании происходят еще за 15-20 лет до проявления явной симптоматики.

«Можно только отстрочить возникновение этого заболевания у человека. Если придерживаться определенных рекомендаций, то изменения в организме просто позже проявятся. При этом болезнь может возникнуть у любого, но сейчас таких случаев уже менее 10%. Кроме того, есть наследственные формы заболевания, когда оно возникает до 65 лет», — пояснила Мхитарян.

Как же предупредить развитие болезни? На первом месте у человека должна стоять постоянная физическая активность.

«Гиподинамия является самым главным фактором риска. При этом есть определенные рекомендации от ВОЗ от мая 2019 года по профилактике развития деменции и болезни Альцгеймера, где как раз говорится о необходимости вести физическую активность. Ее нужно выполнять не менее получаса в день. Речь не идет о каких-то больших нагрузках, а о занятиях гимнастикой и прогулках на свежем воздухе. В случае выполнения упражнений каждый подход должен длиться не менее 10 минут», — сказала собеседница ФАН.

По словам Мхитарян, отсрочить возникновение заболевания помогут и активные занятия по тренировке памяти. Как она уточнила, чаще всего работают не все клетки головного мозга — только часть.

«Упражнения на математику и логику являются самыми лучшими для развития памяти. Считается, что люди, которые занимаются умственным трудом, имеют большой запас клеток. У них очень поздно проявляется болезнь. Обычно мы своим пациентам советуем покупать книжки и методички для детей дошкольного возраста по математике и логике. Кроссворды и судоку особенно хорошо развивают внимание и мышление», — подчеркнула невролог.

Собеседница ФАН советует обратить внимание на правильное питание.

«Очень хорошо помогает средиземноморская диета: большое количество фруктов, овощей и морепродуктов», — заявила она.

Какие же симптомы сигнализируют о развитии патологических процессов в организме? Мхитарян утверждает, что чаще всего у человека наблюдается нарушение памяти на недавние события.

«Человек прекрасно помнит события 10-летней давности, но забывает, что с ним было вчера или сегодня. Эти люди постоянно переспрашивают и задают одинаковые вопросы. Еще одним симптомом является — когда человеку кажется, что у него пытаются что-то своровать», — добавила невролог.

Ранее медики назвали семь болезней, не поддающихся лечению. На первом месте этого опасного списка — болезнь Альцгеймера, возникающая из-за изменений в нервной системе человека, в основном в головном мозге.