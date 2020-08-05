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Российские студенты нашли новый метод лечения COVID-19

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Российские студенты нашли новый метод лечения COVID-19

Москва, 5 августа. Студенты магистратуры Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ) нашли инновационный метод лечения COVID-19. Они создали светодиодную установку, которая может безопасно побороть тяжелые заболевания, в том числе и коронавирус, сообщили в пресс-службе вуза.

Установка, которую создали студенты Инженерно-физического института биомедицины (ИФИБ) НИЯУ МИФИ Артем Шабанов, Денис Глечик и Алексей Нехорошев, облучает большие поверхности тела светом в красном диапазоне спектра. Такой метод называется фотодинамическим, ранее он разрабатывался для диагностики и лечения опухолей.

«[Фотосенсибилизаторы] вводятся в организм пациента, где захватываются вирусами и под действием облучения убивают вирус», — пояснил профессор ИФИБ НИЯУ МИФИ Виктор Лощенов.

Российские студенты нашли новый метод лечения COVID-19

Ученый отметил, что фотосенсибилизаторы дезактивируют иммунокомпетентные клетки, предотвращая смертельно опасную реакцию иммунной системы организма на вирус, сообщает РИА Новости. По словам Лощенова, новая методика обладает высокой эффективностью и практически не дает осложнений.

Лощенов сообщил, что новый метод лечения уже опробовали на 40 пациентах с COVID-19. Сразу после облучения у больных повышалась сатурация кислорода в крови и проходила боль в легких.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников рассказал, кто может стать «легкой жертвой» для коронавируса, передает Infox.ru. Он призвал людей не бояться второй волны и бережнее относиться друг к другу.

Российские студенты нашли новый метод лечения COVID-19

Источник: РИА Новости
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