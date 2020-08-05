Российские студенты нашли новый метод лечения COVID-19

Москва, 5 августа. Студенты магистратуры Национального исследовательского ядерного университета МИФИ (НИЯУ МИФИ) нашли инновационный метод лечения COVID-19. Они создали светодиодную установку, которая может безопасно побороть тяжелые заболевания, в том числе и коронавирус, сообщили в пресс-службе вуза.

Установка, которую создали студенты Инженерно-физического института биомедицины (ИФИБ) НИЯУ МИФИ Артем Шабанов, Денис Глечик и Алексей Нехорошев, облучает большие поверхности тела светом в красном диапазоне спектра. Такой метод называется фотодинамическим, ранее он разрабатывался для диагностики и лечения опухолей.

«[Фотосенсибилизаторы] вводятся в организм пациента, где захватываются вирусами и под действием облучения убивают вирус», — пояснил профессор ИФИБ НИЯУ МИФИ Виктор Лощенов.

Ученый отметил, что фотосенсибилизаторы дезактивируют иммунокомпетентные клетки, предотвращая смертельно опасную реакцию иммунной системы организма на вирус, сообщает РИА Новости. По словам Лощенова, новая методика обладает высокой эффективностью и практически не дает осложнений.

Лощенов сообщил, что новый метод лечения уже опробовали на 40 пациентах с COVID-19. Сразу после облучения у больных повышалась сатурация кислорода в крови и проходила боль в легких.

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