Москва, 5 августа. Актриса Кристина Асмус регулярно подвергается травле в Сети из-за своих фильмов и личной жизни. Артистка порядком устала от хейтеров и решила составить список самых популярных комментариев.

Асмус отметила, что чаще всего ее критикуют за чрезмерную худобу, одинаковое выражение лица, наклон головы, яркий макияж или отсутствие макияжа. Кроме того, фанаты часто оставляют колкости относительно ее роли в фильме «Текст». Комментаторов интересует, когда выйдет новый «порнофильм», а также подробности личной жизни актрисы. Асмус отреагировала на слухи о романе с Чадовым.

После съемок в «Тексте» Асмус приписывают интрижку с партнером по съемочной площадке, актером Алексеем Чадовым. Актриса отметила, что вопрос про роман с Чадовым один из самых популярных у аудитории.

Недавно Асмус опубликовала в Instagram провокационное видео, сымитировав бурный «оргазм». Актриса на видео громко кричит, стонет и параллельно бьет руками по столу. Она отметила, что «после развода оргазм у нее теперь только такой». Поклонники отметили, что Асмус не теряет чувство юмора, несмотря на непростой период в жизни.

Асмус переживает развод с юмористом Гариком Харламовым. О намерении развестись супруги сообщили в конце июня, при этом пара опровергла связь их расставания со скандальной сценой в фильме «Текст», в котором снялась актриса. Асмус также добавила, что решение о разрыве отношений было принято еще задолго до публичного заявления.