Сенатор Цеков опасается за россиян, которые заразятся COVID-19 в Турции

Турецкие курорты уступают отечественным по качеству и представляют опасность для россиян, высказался член Совета Федерации РФ от Крыма Сергей Цеков в комментарии корреспонденту Федерального агентства новостей.

Министр здравоохранения республики Фахреттин Коджа подтвердил, что на курортах резко выросло количество заболевших коронавирусом. Поток россиян в Турцию после открытия границ может вызвать вспышку заболевания, которая приведет к повторной отмене авиаперелетов. Сенатор утверждает, что в выборе между заграничными и отечественными курортами стоит отдавать предпочтение вторым.

«Сейчас сложная эпидемиологическая ситуация. Представьте, что человек заболел. Одно дело он на родине заболел, а другое — за границей. Как ему там придется? Я считаю, что выбирать нужно однозначно в пользу российских курортов — Крым и Краснодарский край», — считает Цеков.

Не стоит забывать о повышении криминальных настроений внутри Турции. ФАН писал о недавней стрельбе в Стамбуле, нападении турка с топором на полицейских и частых случаях домашнего насилия в стране. Цеков сомневается не только в безопасности отдыха в Турции, но и в его качестве. По словам представителя Крыма, российские курорты превосходят конкурентов как в сфере обслуживания, так и в погодных условиях.

«Я считаю, что вообще российские курорты на сегодняшний день лучше, чем турецкие. Лучше по многим причинам. И по ситуации в стране, и по морю, по ценовой политике», — утверждает эксперт.

По заявлению пресс-секретаря Российского союза туриндустрии Ирины Тюриной, за последнее время уменьшился спрос на туры в Турцию. До пандемии многие россияне не знали, что на отечественных курортах можно отдохнуть не хуже, чем на иностранных. По мнению собеседника ФАН, коронавирус создал условия, чтобы туристы открыли для себя Россию как место для качественного отдыха.

«Нынешняя ситуация способствует тому, чтобы россияне лучше узнавали наши курорты. Лучше узнавали Крым, лучше узнавали Краснодарский край. У нас в Крыму прекрасное северное побережье, прекрасные пляжи и погодные условия. Многие места неизведаны даже крымчанами», — рассказывает Цеков.

Член Совета Федерации РФ Франц Клинцевич также предостерегает россиян от поездок в Турцию. При подтверждении угрозы вспышки COVID-19 Россия вынуждена будет прекратить перелеты в эту страну. Сергей Цеков сказал, что даже при взвешенном подходе к отпуску не стоит рисковать и уезжать из страны.

«Нужно очень серьезно думать над поездкой с учетом обстановки. Но если человек хочет отдохнуть и взвесил все за и против, то на сегодняшний день самый лучший отдых — в России», — отметил Цеков.

Россия возобновила авиасообщение с Турцией с 1 августа, но эксперты предупреждают россиян об опасности заграничных поездок в ближайшее время. Завкафедрой инфекционных болезней РУДН Галина Кожевникова подчеркнула, что в сентябре может возникнуть вторая волна заболеваемости и туристы привезут вирус из Турции в Россию.