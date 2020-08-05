Соловьева возмутил результат пересмотра дела Мамаева и Кокорина

Москва, 5 августа. Телеведущий Владимир Соловьев возмутился результатами пересмотра дела футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, в ходе которого последнего оправдали по статье «Хулиганство». В эфире шоу своего YouTube-шоу «Полный контакт» он назвал спортсменов «быдляком» и раскричался.

«То есть все, что видела вся страна, как вот этот быдляк избивал людей с утра в Москве, за один заход двоих… То есть их оправдали? То есть это какие же интересы должны быть у их агентов что ли футбольных?» — задался вопросом ведущий.

Соловьев также поиронизировал над тем, что футболисты позднее могут потребовать извинений и денежных компенсаций от пострадавших, и предположил, что в будущем угодившие за решетку спортсмены продолжат «кататься на личных самолетах, жрать шампанское, получать сумасшедшие зарплаты» и «фигачить тех людей, которые оказались случайно рядом».

По мнению ведущего, у отбывших срок Кокорина и Мамаева нет «никакого раскаяния, никакого понимания».

«Да, по-моему, надо обратно взять их и засадить тогда!» — вскрикнул Соловьев и резюмировал, что «этот быдляк» так ничего и не понял.

В октябре 2018 года Мамаев и Кокорин устроили две драки в центре Москвы, при этом с ними присутствовал их общий друг Александр Протасовицкий. Футболисты были привлечены к уголовной ответственности и провели в заключении около года.

В понедельник, 3 августа, Мосгорсуд огласил приговор по пересмотру дела спортсменов. Мамаева, Кокорина и Протасовицкого оправдали по статье «Хулиганство». Кокорину оставили прежний срок в колонии, а Мамаеву реальное лишение свободы заменили на 12 месяцев исправительных работ. Кроме того, за всеми суд признал право на реабилитацию.

Адвокат Игорь Трунов перед августовским заседанием говорил о том, что если футболисты будут оправданы и решатся требовать материальных компенсаций по суду за проведенное в заключении и под арестом в СИЗО время, то смогут рассчитывать на крупные суммы за недополученные по контрактам деньги, пишет KP.Ru.