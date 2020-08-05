Дочь Заворотнюк призналась, что могла заболеть COVID-19

Москва, 5 августа. Дочь актрисы Анастасии Заворотнюк Анна призналась, что сильно заболела и уже сдала тесты на коронавирус. О болезни девушка сообщила на своей странице в Instagram.

«Дело в том, что я заболела и очень сильно. Сдала тест на COVID, но результат пока не пришел. Симптомы очень похожи на сильную простуду (температура, заложенность носа и кашель)», — написала Заворотнюк-младшая.

По словам девушки, в ожидании результатов она закрылась в своей комнате и выходит только для того, чтобы забрать тарелку с едой. Дочь актрисы напомнила, что молодой организм справляется с вирусом легче, а пожилым людям приходится очень тяжело. В связи с этим Заворотнюк-младшая призвала тех, кто живет с родителями, бабушками и дедушками, быть очень аккуратными. При этом девушка предполагает, что коллективный иммунитет, скорее всего, не выработается, пока все не переболеют.

Подписчики Анны Заворотнюк пожелали девушки скорейшего выздоровления и выразили надежду, что причина ее плохого самочувствия кроется все же не в коронавирусе.

«Берегите маму и бабушку! Я очень надеюсь, что все обойдется «малой кровью», как говорится!» — написала catherine_sam17.

Напомним, что мать Анны Заворотнюк уже больше года борется с онкологическим заболеванием. Как пишут СМИ, Анастасия Заворотнюк уже обращалась в клинику в США, а теперь планирует пройти экспериментальное лечение.