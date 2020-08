Губернатор Бейрута оценил ущерб от мощного взрыва в порту

Бейрут, 5 августа. Губернатор Бейрут Марван Аббуд оценил ущерб от прогремевшего взрыва в порту города в 3-5 млрд долларов. Об этом сообщил телеканал LBC.

По его словам, десять пожарных, направленных на место происшествия, погибли. Аббуд добавил, что сотни жителей остались без крыши над головой.

This is the moment a huge blast ripped through Beirut killing at least 60 people and injuring 3,000 others.



