Губернатор Бейрута оценил ущерб от мощного взрыва в порту

Бейрут, 5 августа. Губернатор Бейрут Марван Аббуд оценил ущерб от прогремевшего взрыва в порту города в 3-5 млрд долларов. Об этом сообщил телеканал LBC.

«Размер ущерба достигает от трех до пяти миллиардов долларов, а возможно, и больше», — сказал чиновник.

По его словам, десять пожарных, направленных на место происшествия, погибли. Аббуд добавил, что сотни жителей остались без крыши над головой.

This is the moment a huge blast ripped through Beirut killing at least 60 people and injuring 3,000 others.



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Мощный взрыв прогремел накануне в районе порта Бейрута недалеко от базы ВМС Ливана во вторник. Взрывной волной уничтожены или повреждены десятки домов, транспортных средств. Во многих кварталах города выбиты окна, отметил «ФедералПресс».

По последним данным, жертвами взрыва стали более ста человек, свыше четырех тысяч человек пострадали. Многие страны, в частности Россия, уже предложили Ливану свою помощь, Всемирная организация здравоохранения направит в Ливан партию медикаментов и хирургические наборы, пишет «Взгляд».