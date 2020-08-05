Эстонский профессор ответил на обвинения в «задирании» России

Таллин, 5 августа. У Североатлантического альянса нет намерений провоцировать и задирать Россию, заявил профессор Таллиннского университета Рейн Руутсоо. Он утверждает, что у НАТО «не остается места для маневра и инициативы» из-за «авторитарного режима» в РФ и застоя в отношениях с западными странами, сообщает издание Postimees.

Руутсоо прокомментировал заявление члена совета уполномоченных социал-демократической партии Эстонии Яак Аллик, который призвал изменить политику республики в отношении России. Он подчеркнул, что Таллин должен взять в Евросоюзе в свои руки вопрос о преодолении патовой ситуации в отношениях между Москвой и Брюсселем.

Эксперт заявил, что общение Эстонии с частично признанным Косово не связано с «антироссийскостью», предположительная вина президента балканской республики Хашима Тачи в преступлениях, совершенных в 1990-х, никак не связана с Эстонией. По его словам, ухудшение отношений между Москвой и Таллином также не связано с бомбардировкой Сербии американскими силами. Он указал, что в той операции участвовали не менее шести государств — членов Североатлантического альянса, при этом Таллина в этом списке не было.

Эстонский профессор считает, что Сербию стали бомбить после того, как бывший президент страны Слободан Милошевич якобы отказался прекратить этнические чистки и договориться о мире с косовскими активистами.

«Самовлюбленности России, переоценившей свое влияние при покрывании Милошевича, конечно, был нанесен жестокий удар», — сказал Руутсоо.

Он считает, что создание в прибалтийских странах баз НАТО стало бы неизбежным ответом на якобы растущую агрессию со стороны России. «Простой инстинкт самосохранения, который никуда не исчез», вынуждает Таллин конфликтовать с Москвой, добавил эксперт.

В Эстонии регулярно звучат выпады и голословные обвинения в адрес России. По словам военного аналитика Бориса Рожина, республика, являясь «самым слабеньким» членом НАТО, постоянно пытается организовывать мелкие провокации против Москвы.