Боня оконфузилась из-за поста о трагедии в Бейруте

Москва, 5 августа. Телеведущая Виктория Боня оконфузилась, опубликовав пост о трагедии в Бейруте. Бывшую звезду «Дома-2» подвела орфография.

В Stories в своем Instagram она выложила запечатленный на видео момент взрыва, отметив, что он выглядит очень пугающе, а также написала слова поддержки Ливану, где случилось ЧП. Однако в названии государства Боня написала вместо «и» букву «е».

«Очень страшно! Леван, мы с вами», — цитирует получившийся текст звезды «Экспресс газета».

Ошибка Бони стала для интернет-пользователей поводом для шуток о том, что «у какого-то Левана» случилась беда.

«Виктория Боня как всегда в центре событий. Осталось понять, что конкретно произошло, и кто такой Леван», — передает издание чье-то язвительное замечание.

«Историю» с ошибкой звезда позднее удалила, опубликовав новую, где название страны написано верно.

Тему трагедии в Бейруте Боня затронула и в одном из своих постов в ленте. Она заподозрила, что взрыв мог быть устроен специально.

«Причины пока неясны; некоторые ливанские СМИ допускают, что взорвался склад пиротехники. Шеф общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим сказал лишь, что в порту имелись склады конфискованных взрывоопасных материалов, и в этом месте и произошел взрыв. Как думаете, это случайный взрыв?» — поинтересовалась она у подписчиков.

Ранее Боня уже попадала в подобную ситуацию, когда ошибалась в названии крупнейшего города Турции. Вместо слова «Стамбул» в одной из своих Stories она писала «Станбул». Тогда пользователи тоже не упустили возможность подшутить над оскандалившейся звездой, поинтересовавшись у нее, где можно купить путевку в названный ею город.