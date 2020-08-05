В России стартовало серийное производство новейших пистолетов «Удав»

Москва, 5 августа. Центральный НИИ точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в Ростех) запустил серийное производство новейшего самозарядного 9-миллиметрового пистолета «Удав». Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

«Работа над комплексом «Удав», стартовавшая в марте 2014 года, перешла на этап серийного производства. <…> Получен заказ на первую серийную партию», — цитирует пресс-служба генерального директора ЦНИИточмаш Альберта Бакова.

По его словам, вооруженные силы уже опробовали новые пистолеты и дали рекомендации, которые были учтены при доработке «Удавов». Баков выразил уверенность, что характеристики и эргономику новейшего оружия оценят не только российские, но и зарубежные военнослужащие. Также, по мнению директора ЦНИИточмаш, пистолет должен понравиться любителям практической стрельбы из разных стран.

При создании «Удава» использовались изобретения, обеспечившие пистолету преимущества в сравнении с «одноклассниками», к которым относятся CZ, Glock, Walther и Colt. Например, конструкция магазина «Удава» позволяет визуально и тактильно понять, полностью ли заряжено оружие. Также в пистолетном комплексе предусмотрены глушитель со сменным теплопоглощающим модулем и два вида патронов. Первый тип пуль обладает повышенной пробиваемостью, а второй — уменьшенной скоростью, что снижает уровень шума при выстреле.

Ранее главный редактор журнала «Калашников. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев назвал «Удав» современным армейским пистолетом.