ЛДПР поддержала инициативу Минфина РФ сократить расходы на Госдуму и Совфед

Москва, 5 августа. Заместитель председателя Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев поддержал предложение Минфина РФ сократить затраты на содержание парламента и Совета Федерации.

Ранее Минфин РФ предложил в 2021-2023 годах сократить расходы на содержание Госдумы и Совета Федерации на 1,9 миллиарда рублей.

Лебедев подчеркнул, что ЛДПР поддерживает данную инициативу, отметив, что фракция и ранее выступала с подобными предложениями.

«Я за всех депутатов и сенаторов говорить не могу, но наша фракция готова поддержать это предложение… Сейчас российский депутат и сенатор живет как чиновник времен Советского Союза, на полном гособеспечении. Билеты, вип-залы, перелеты, машина, зарплата – все дается за счет государства», — пояснил он.

По его словам, необходимо предоставить каждому депутату конкретную сумму финансирования вместо льгот, что обязательно приведет к сокращению расходов, передает НСН.

Ранее стало известно, что Минтруд РФ готовят пособие на детей, которое поможет родителям приобрести необходимые школьные принадлежности. На финансовую помощь могут претендовать находящиеся в трудном финансовом положении родители, а также семьи, в которых безработными оказались один или оба родителя.

Стоит отметить, что в России уже действуют похожие программы поддержки для граждан, оказавшихся в трудном финансовом положении. Однако эти программы не предусматривают выделение средств на приобретение обуви, одежды и канцелярских принадлежностей для школьников. Новый проект выплат нацелен на помощь в приобретении именно этих вещей.