Мясников рассказал, кто станет «легкой жертвой» для коронавируса

Москва, 5 августа. Врач и телеведущий Александр Мясников назвал «легкую жертву» для коронавируса. По его словам, это запуганный человек.

В своем Telegram-канале доктор написал, что люди больше боятся не второй волны COVID-19, а потенциально возможных связанных с ней карантинных мероприятий и ограничений.

«Я опять повторюсь: запуганный человек — слабый человек! Легкая жертва для вируса. Нам всем и так непросто далась эта ситуация, ее вместе пережили, давайте бережнее относиться друг к другу!» — цитирует медика «Царьград».

По мнению Мясникова, второй волны коронавируса не будет — скорее, продлится затянувшаяся по времени первая.

«Природа нового коронавируса такова, что, придя в человеческую популяцию, он с нами и останется навечно. Нет никакой второй или третьей волн, инфекция ведет себя по типу торфяного пожара, тихо тлея и периодически вырываясь наружу. Там, где его еще не было, надо быть готовым, что будет. Коронавирус так или иначе утвердится на планете и выродится (как и его предшественники) в банальные ОРЗ», — пояснил врач.

За последние сутки в России зарегистрировали 5204 новых случая коронавируса, общее число больных с COVID-19 в стране возросло до 866 627.

Специалисты рекомендуют чаще менять маски в жаркую погоду. Эксперт Центра молекулярной диагностики CMD ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Михаил Лебедев объяснил, что это необходимо, поскольку используемые для профилактики коронавируса средства защиты при высоких температурах быстрее становятся влажными и теряют эффективность.