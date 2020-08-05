Онколог объяснил, почему генетика «здоровой семьи» не спасает от рака

Москва, 5 августа. Генетика «здоровой семьи» не защищает человека от появления онкологического заболевания. Главный онколог Минздрава России, академик РАН, заслуженный врач РФ Андрей Каприн объяснил, почему это происходит.

Злокачественная опухоль лишь в 15% случаев может объясняться наследственностью. Большую опасность несут вредные привычки, например, курение и спиртные напитки повышают риск развития рака в 30 раз.

Уберечь себя от появления страшного недуга возможно, если отказаться от вредных привычек. Так, например, на восстановление легких может уйти до десяти лет.

Каприн также обратил внимание на то, что чем старше человек становится, тем выше вероятность получить онкологию. После 65 лет каждые пять лет на 10% увеличивается число клеточных мутаций, которые иммунитет уже не в силе сдерживать.

«В результате может начаться злокачественный процесс в организме», — приводит «Слово и дело» слова онколога.

Ранее медики рассказали, что шум в ушах может быть сигналом о проблемах со здоровьем. Проблемы со слухом могут свидетельствовать о развитии онкологического заболевания, сахарного диабета, гипертонической болезни.