Взрыв в Бейруте грозит появлением новой горячей точки на Ближнем Востоке

Взрывы в порту Бейрута отправили экономику Ливана под откос, и это вполне может привести к появлению на Ближнем Востоке еще одной горячей точки. К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, проанализировавший информацию о случившейся 4 августа трагедии в ливанской столице.

Окровавленный город

Вечером 4 августа в Бейруте произошла страшная трагедия. Два прогремевших примерно в семь часов вечера взрыва превратили портовую зону столицы Ливана в дымящиеся искореженные руины и причинили массу разрушений чуть ли не в половине городских кварталов.

Над эпицентром катастрофы высоко в небо поднялось огромное грибовидное облако. Буквально за пять-десять минут Бейрут стал одной громадной зоной ЧП, покрытой пеплом и обломками, стонущей и взывающей о помощи.

Уже к 20.00 по московскому времени спасатели обнаружили там не менее десятка мертвых тел. От осколков выбитых взрывной волной оконных стекол пострадали сотни горожан. Сколько тысяч людей получили ожоги, ушибы и иные травмы, подсчету до сих пор не поддается.

Мощность второго взрыва оказалась такой, что досталось международному аэропорту, а также фасадам посольств Российской Федерации, Армении, Казахстана, Бельгии и Австралии. Пострадал экипаж находившегося в Бейруте корвета ВМС Бангладеш Bijoy, а сам корабль получил повреждения.

Эхо катастрофы услышали даже в кипрской Никосии, которую от ливанского побережья отделяют более двухсот километров. Иорданские сейсмологи объявили, что мощность второго бейрутского взрыва была эквивалентна землетрясению магнитудой 4,5 баллов.

В первый час после взрывов администрация Бейрута явно находилась в ступоре: большинство местных медиков и пожарных начали борьбу с последствиями трагедии по собственной инициативе и без какого-либо общего плана. Позже к ним присоединились армейцы и полиция.

Бейрутские улицы, превратившиеся в локальный филиал Армагеддона, наполнились воем сирен и яростным бибиканьем автомобилей. «Амбулансы» с пожарными машинами прорывались в порт, а навстречу им катил поток разномастных частных машин, эвакуирующих в больницы и госпитали раненых. Над портом сновали военные вертолеты, сбрасывая на очаги пожаров воду.

Соцсети и СМИ с пулеметной скоростью тиражировали новости из окровавленного города.

«Министр здравоохранения Ливана заявил, что в порту Бейрута взорвался корабль с пиротехникой».

«Национальное информационное агентство Ливана сообщает, что взрыв произошел возле зернохранилищ в порту Бейрута на складе пиротехники».

«Глава общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим уточнил, что в Бейруте взорвалась не бомба, а некий «взрывоопасный материал, который был конфискован много лет назад».

«Взрыв в Бейруте был похож на события в Японии, Хиросиму и Нагасаки, заявил губернатор города».

«Взрыв в портовой зоне Бейрута произошел не на объекте «Хезболлы». В шиитской группировке заявили, что речь не идет об израильском ударе по одному из ее объектов».

«Израиль отрицает причастность к взрыву в Бейруте».

«Генсек ливанской партии «Аль-Катаиб» ранен при взрыве в бейрутском порту, он в критическом состоянии».

«От взрывов легкие ранения получили жена и дочь премьер-министра Ливана».

«Сотрудница российского посольства и консул Казахстана получили травмы в результате серии взрывов в Бейруте».

«Генсек «Аль-Катаиб» не выжил».

«Премьер-министр Ливана объявил среду днем траура в связи с жертвами мощного взрыва в Бейруте»…

Бейрут превратился в зону бедствия

Ночью в столице Ливана наступил частичный блэкаут. Отсутствие света сильно затруднило работу спасателей, пожарных и врачей. С момента взрывов миновало уже более четырех часов, но справиться с пожарами в порту Бейрута все не удавалось.

«Ситуация ужасная. Тысячи травмированных. Больницы повреждены. В них больше нет мест», — констатировал консул Ливана в России Родриг Эль-Хури.

К 21.30 по московскому времени глава ливанского Красного креста объявил, что от взрыва в Бейруте пострадали 2,2 тыс. человек, но эта цифра не окончательная. К 22.00 Минздрав Ливана сообщил, что от взрывов погибло минимум 30 человек. Еще спустя полчаса количество погибших выросло до 50 человек, при 2750 раненых — об этом заявил премьер-министр Ливана.

По мере продолжения поисково-спасательных работ количество людей, пострадавших в Бейруте от взрывов, множилось. Печально, но неудивительно, что еще через час глава Минздрава Ливана проинформировал общественность уже о 63 погибших и более 3000 раненых. В полночь эти цифры превратились в 70 погибших и 3700 раненых, после чего министр попросил жителей Бейрута немедленно покинуть город в ожидании негативных для здоровья последствий сегодняшнего взрыва в порту…

Президент России Владимир Путин выразил соболезнования президенту Ливанской Республики Мишелю Ауну в связи со случившейся трагедией. Сирия направила в Бейрут из Дамаска бригады скорой помощи. Также о своем желании помочь Ливану заявили Турция и Франция. МЧС РФ объявило, что направит в Бейрут пять своих самолетов.

Тем временем бейрутцы обнаружили, что в ходе катастрофы оказались уничтожены почти все городские запасы важнейших лекарственных препаратов, хранившиеся как раз в порту на централизованном складе. В связи с этим Ливан попросил ВОЗ и Катар в экстренном порядке организовать доставку в полуразрушенный город самых необходимых медикаментов.

Одновременно с этим министр экономики и торговли Ливана заявил о непригодности в пищу пшеницы, находившейся на городских складах, из-за ее загрязнения продуктами горения. Это обстоятельство практически неминуемо должно было вызвать в Бейруте голод, но в «запарке» первых часов после катастрофы об этом, похоже, в администрации ливанской столицы никто не вспомнил.

Когда утром 5 августа над Бейрутом забрезжил рассвет, глава ливанского Красного креста назвал новую цифру пострадавших. По последним подсчетам выходило, что число погибших могло достигнуть ста человек, а число раненых перевалило за четыре тысячи. Бейрут был объявлен зоной бедствия.

Трамп: «Была какая-то бомба»

Что же вызвало катастрофу в столице Ливана? Разумеется, этот вопрос вечером 4 августа стал едва ли не самым главным.

Ожидаемо версий оказалось великое множество. Одни вспоминали недавнюю серию таинственных взрывов на объектах инфраструктуры Ирана и намекали на ракетный удар Израиля по хранившемуся в порту Бейрута складу боеприпасов «Хезболлы». Но при этом никто не мог объяснить, почему при взрывах в порту отсутствовал характерный разлет тех самых боеприпасов.

Другие говорили, что случившееся в Бейруте являлось запланированным политическим убийством генсека ливанской партии «Аль-Катаиб», представлявшей интересы части ливанских христиан, оппонировавшей «Хезболле», а также поддерживавшей сирийскую оппозицию. Но не слишком ли велик масштаб разрушений для такого «покушения»?

Третью версию озвучил лично президент США Дональд Трамп, со ссылкой на своих генералов объявивший, что в Бейруте была «какая-то бомба». Отдавая должное прозорливости главы Белого дома, сумевшего из-за океана мигом во всем разобраться, отметим, что по состоянию на утро 5 августа никто из представителей ливанской администрации версию о «какой-то бомбе» не подтвердил.

В общем, версий имелось с избытком, включая и столь экзотическую, как взрыв мучной пыли в портовом хранилище, — хотя здание самого хранилища по большей части почему-то уцелело, а все портовое пространство вокруг было уничтожено.

Но, пожалуй, наиболее реалистичную причину катастрофы прямо по горячим следам случившегося озвучил упомянутый глава общей безопасности Ливана генерал Аббас Ибрагим. Он заявил, что в Бейруте взорвалась не бомба, а некий «взрывоопасный материал, который был конфискован много лет назад».

Забытый конфискат

Просматривая многочисленные видео взрывов в Бейруте, специалисты отметили, что сопутствующие трагедии признаки: красноватое облако и мощный объемный взрыв — в совокупности могут указывать на такой источник взрывов, как нитрат аммония (аммиачная селитра).

Этот вывод, равно как и слова Ибрагима, подтвердил один из ведущих ливанских телеканалов LBC international, указавший, что на ставшем эпицентром взрывов портовом складе действительно хранилась аммиачная селитра, когда-то конфискованная бейрутскими властями.

К утру 5 августа аналитики смогли сформировать наиболее непротиворечивую цепочку событий, которая скорее всего и привела к катастрофе в Бейруте. Выглядела эта версия следующим образом.

Еще в 1990-е годы в 133,8 км от Черного моря, на левом берегу реки Прут, появился первый и единственный порт Молдавии. Возник он после весьма скандальной коррупционной сделки, по условиям которой Киев отдал Кишиневу 400-метровую береговую линию в районе села Джурджулешты с правом построить там порт, а в ответ молдаване пообещали отдать украинцам несколько километров автодороги Одесса—Рени и земли около села Паланка.

Свою долю соглашения украинцы выполнили, а вот молдаване свою — нет. При этом строительство порта Джурджулешты принесло серьезные убытки Киеву, лишив существенной части грузопотока украинский порт Рени.

Заполучив порт, Молдавия приобрела еще и право продавать к нему приписку судам других государств. Кишинев мигом этим воспользовался, превратил Джурджулешты в свободную экономическую зону, а молдавский флаг для приписанных к нему судов — в пресловутый «удобный» флаг. Естественно, все это сделало Джурджулешты негласной столицей всего теневого бизнеса на Черном море.

Через некоторое время «удобный» молдавский флаг подняло судно Rhosus, принадлежавшее кипрской компании Teto Shipping. В 2013 году, имея на борту российско-украинский экипаж и 2750 тонн нитрата аммония, это судно отправилось из Грузии в Мозамбик, но по пути было вынуждено зайти в Бейрут. Местные инспекторы государственного портового контроля осмотрели судно и приняли решение его задержать. Основанием для этого стали нарушения правил эксплуатации судна, а также невыплаты заработной платы: у судовладельца отсутствовали деньги на погашение долгов перед экипажем и портом.

В непростой ситуации судовладелец предпочел просто бросить судно, экипаж и груз, сделав вид «я — не я, и лошадь не моя». Через год ливанцы разрешили экипажу судна отправиться по домам, а взрывоопасный груз с Rhosus перевезли в портовый склад. Там конфискованный нитрат аммония должен был находиться до тех пор, пока его не утилизируют.

Вот тут-то и случилось странное. Аренда портовых складов стоит очень дорого, поэтому долго на них конфискат не хранят. Как правило, максимальный срок хранения — год, а потом или распродажа с молотка, или утилизация. В нашем же случае конфискованный нитрат аммония продолжал спокойно храниться в портовой зоне Бейрута вплоть до рокового вечера 4 августа! С рациональной точки зрения объяснить это невозможно. Единственное, что тут приходит в голову, это знаменитая фраза «Восток — дело тонкое!»

Наконец, кто-то в администрации порта решил, что ворота склада, где хранился нитрат аммония, недостаточно прочные, и воры могут добраться до конфиската. Чтобы укрепить ворота, на склад 4 августа отправили сварщиков.

«При проведении сварочных работ по заделыванию отверстий, через которые злоумышленники могли совершить кражу, произошла детонация хранящегося на складе в порту груза с 2700 тоннами нитрата аммония — аммиачной селитры», — озвучил предварительные выводы силовых структур телеканал LBC international.

Отметим также, что некоторые антироссийские СМИ, обожающие в любой трагедии на планете находить «русский след», и на этот раз не преминули высосать его из пальца. Дескать, экипаж Rhosus состоял только из россиян (на самом деле, как минимум и из граждан Украины тоже), а экс-владельцем судна является российский бизнесмен. На этом основании, дескать, надо проверить и «русскую версию».

На самом деле, разумеется, ни о каком «русском следе» эти обстоятельства говорить не могут. За то, что тысячи тонн опасного груза много лет пролежали в плохо приспособленном для этого помещении, целиком и полностью отвечают власти Бейрута и непосредственно руководство порта: Россия тут ни в чем не виновата.

Экономика Ливана летит под откос

Бейрут стал далеко не первым городом, где взрыв в порту причинял катастрофический ущерб. Для сравнения напомним печальную статистику.

1916 год, взрыв перевозившего взрывчатку парохода «Барон Дризен» в архангельском порту Бакарица: более 600 человек погибших и свыше тысячи раненых.

1917 год, взрыв загруженного тротилом, пироксилином и пикриновой кислотой французского судна Mont-Blanc в гавани канадского Галифакса: 1600 погибших и около 9000 раненых.

1944 год, взрыв в индийском Бомбее британского судна Fort Stikine, загруженного бомбами, детонаторами, снарядами, фальшфейерами, торпедами, минами, взрывчаткой, хлопком-сырцом, серой и смазочным маслом: 1376 погибших. Количество раненых в силу ошеломляющего масштаба катастрофы неизвестно. Сообщалось лишь о том, что в уцелевшие больницы поступило 2408 человек и «42 человека лишились конечностей».

1947 год, взрыв набитого нитратом аммония французского судна Grandcamp в американском порту Тексас-Сити: 581 погибший и более 5 тысяч раненых.

Но вернемся к Бейруту. Цена забывчивости его портовой администрации и непрофессионализма тех, кто занимался сварочными работами на складе с аммиачной селитрой, оказалась поистине страшной. Пресловутый человеческий фактор привел не только к техногенной, но и к гуманитарной катастрофе — это абсолютно ясно, если вспомнить про уничтоженный порт, а также утраченные запасы медикаментов и пшеницы.

Объявление властей Ливана о том, что основным портом страны теперь становится морская гавань Триполи, тут поможет мало. Ранее суммарный оборот морских грузоперевозок портов Бейрута и Триполи составлял 7,3 млн тонн. Теперь, с потерей инфраструктуры порта Бейрута у Ливана осталось лишь 4,3 млн тонн оборота морских грузоперевозок.

Заметим, что Ливан и без того с осени прошлого года стоял на грани социально-экономического коллапса. Теперь же он практически шагнул за эту грань.

Утром 5 августа губернатор Бейрута оценил размер ущерба от взрыва в порту в сумму от 3 млрд до 5 млрд долларов. Однако последствия взрывов в ливанской столице не ограничиваются сухим списком погибших, раненых, пропавших без вести или стоимостью разрушенных построек. Фактически драма 4 августа отправила под откос экономику всего ливанского государства, лишив его крупнейшего транзитного пункта международной торговли на Ближнем Востоке.

Тем самым были созданы предпосылки для дальнейшей радикализации и дестабилизации ситуации в Ливане. Проще говоря, на Ближнем Востоке на территории между Сирией и Израилем может возникнуть новая горячая точка, «потушить» которую будет крайне непросто.