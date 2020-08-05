Эксперт назвал причину отказа «Фортуны» достраивать «Северный поток — 2»

США с целью принудить закупать Европу свой достаточно дорогой газ пытаются наложением экономических санкций поставить барьеры на пути реализации масштабного энергетического проекта с российским участием. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Отказ «Фортуны»

Арендатор трубоукладочной баржи «Фортуна», которая способна достроить «Северный поток – 2», не собирается участвовать в работах по укладке газопровода в Балтийском море. Об этом сообщили в АО «Межрегионтрубопроводстрой», который арендует «Фортуну».

Для завершения строительства трубопровода необходимо использовать якорное судно в сопровождении судна с динамической системой позиционирования. Одним из них до этого момента считалась якорная баржа «Фортуна», а другим — трубоукладчик «Академик Черский».

«Акционерное общество «Межрегионтрубопроводстрой» (АО «МРТС») не принимает и не намерено принимать участие в выполнении работ по укладке газопровода Nord Stream 2 в Балтийском море с использованием трубоукладочной баржи «Фортуна» или иным образом», — сообщили представители компании РБК.

Кроме того, в МРТС отметили, что компания никогда не являлась собственником баржи, а арендует ее по договору бербоут-чартера для использования в других проектах.

Противодействие проекту

Как отметил Сергей Простаков, «Северный поток — 2» давно стал примером тесного переплетения политики и экономики. Соображения экономической выгоды вступают в противоречия с внешним политическим давлением для извлечения выгоды постороннего по отношению к первоначальной сделке игрока.

«США с целью принудить закупать Европу свой достаточно дорогой газ пытаются наложением экономических санкций поставить барьеры на пути реализации масштабного энергетического проекта с российским участием. Опасение американских санкций — это самая очевидная причина, по которой могло быть принято решение об отказе участия «Фортуны» в достройке «Северного потока — 2», — пояснил Сергей Простаков.

Однако, отметил эксперт, ни для самого трубопровода, ни для строящих его компаний это решение уже не может играть существенной роли. «Фортуна» малопригодна для укладки глубоководных участков, поэтому работа этого судна имела бы смысл только в составе группы. Теперь, очевидно, главная ставка будет сделана на «Академика Черского», которому необходимо пройти модернизацию оборудования для работы с трубами большого диаметра, которые используются в «Северном потоке — 2».

«Кроме того, необходимо сформировать и флотилию судов обеспечения, которые также должны быть российскими из-за того, что иностранные будет невозможно нанять из-за американских санкций. Все существовавшие правовые препятствия для возобновления строительства сейчас сняты, и теперь оператор проекта должен лишь предоставить датской стороне график работ, который не требует согласования и одобрения», — добавил Сергей Простаков.

По мнению эксперта, оставшиеся 160 километров трубопровода станут достаточно сложными, но непосильной задачей для «Газпрома» никак не выглядят. Даже в случае введения в действие санкций, включенных в законопроект об оборонном бюджете США на 2021 год.

«Северный поток — 2» — это газопровод из России в Германию мощностью 55 миллиардов кубометров в год. В конце 2019-го президент США Дональд Трамп подписал план военного бюджета страны на 2020 год, который включает введение санкций в отношении проекта.

Ранее депутат Виктор Водолацкий предрек Соединенным Штатам политическое поражение в вопросе санкций против российского трубопровода. РФ доказала, что может гарантировать поставки газа по той цене, которая устраивает европейских потребителей.