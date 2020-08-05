Донбасс сегодня: офицеры ВСУ бегут с передовых, «айдаровцы» похищают людей

Донбасс, 5 августа. Украинское представительство в СЦКК перестало выходить на связь с ДНР, перемирие под угрозой. Внезапная проверка в ВСУ выявила массовое бегство солдат и офицеров. Боевики «Айдара» похищают мирных жителей и заставляют рыть окопы. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

Минувшие сутки в Донбассе прошли относительно спокойно — обстрелов не зафиксировано. Тем не менее говорить о полном соблюдении украинской стороной условий перемирия не приходится.

Передовые воинские части Киева продолжают дооборудовать позиции у линии соприкосновения, размещать технику и вооружения в населенных пунктах и на их окраинах, а также задействовать подразделения радиоэлектронной борьбы для создания помех беспилотникам ОБСЕ.

Нарушения фиксируются военными обеих республик практически повсеместно на ключевых направлениях обороны ДНР и ЛНР. Кроме того, как сообщает донецкое оборонное ведомство, на передовых позициях противника периодически слышны взрывы инженерных боеприпасов. Это говорит о том, что Вооруженные силы Украины занимаются не только «благоустройством» существующих блиндажей и окопов, но и оборудуют новые оборонительные сооружения.

«Айдаровцы» похищают мирных жителей

Что касается оборудования украинскими вооруженными формированиями новых позиций — информация подтверждается данными разведки Народной милиции ДНР о привлечении гражданских лиц для рытья окопов. На горячую линию Минобороны Украины обратилась жительница подконтрольной ВСУ Волновахи, которая сообщила, что ее супруга Василия К. похитили представители батальона «Айдар» и увезли на передовую.

Как утверждает жена потерпевшего, ее муж и еще несколько гражданских, ранее также похищенных «айдаровцами», в настоящее время заняты на принудительных работах в окопах вблизи Старогнатовки. Работать людей заставляют под угрозами расправы над ними и их родственниками.

Киев перестал выходить на связь с СЦКК ДНР

Несмотря на наличие нарушений украинской стороной перемирия, все же стоит констатировать, что обстрелы территорий ДНР и ЛНР в настоящий момент не носят системного и интенсивного характера, что позволяет жителям республик чувствовать себя более спокойно. Во многом это заслуга введенного механизма совместного контроля по линии военных Украины и республик Донбасса. В данном случае контролирующим звеном выступают украинское и республиканские представительства в Совместном центре контроля и координации режима прекращения огня.

Но, несмотря на определенный прогресс во взаимодействии указанных представительств СЦКК, наметившийся в конце июля, украинская сторона снова играет на эскалацию конфликта, заключают в управлении Народной милиции ДНР.

Это выражается в прекращении связи с киевским представительством СЦКК с 1 августа. Украинская сторона в совместном центре просто перестала принимать звонки донецких представителей. Таким образом, полагают в республике, создается почва для прикрытия контролирующими процесс перемирия украинскими офицерами СЦКК преступных действий своей армии. В Донецке призвали миссию ОБСЕ оказать влияние на Киев в части возобновления контакта.

Армия Украины разбегается

Пока радикалы готовят провокации в зоне конфликта и подстрекают одних военнослужащих ВСУ саботировать перемирие, другие солдаты «непобедимой» армии уходят в самоволку и не возвращаются на позиции. Информацией поделились в Народной милиции ДНР со ссылкой на сведения из оперативной информации штаба силовой операции противника.

Согласно подготовленному докладу Минобороны Украины, за сутки только в зоне ответственности оперативно-тактической группировки «Север» в ходе внезапных проверок установлено, что самовольно оставили боевые дежурства и не вернулись девять украинских военных, среди которых двое офицеров в звании лейтенант и капитан.

Один из беглецов, старший матрос из состава 35-й бригады морской пехоты, прихватил с собой табельное автоматическое оружие. По три человека сбежали из 53-й механизированной и 79-й горно-штурмовой бригад ВСУ. В зоне ответственности ОТГ «Север» ведутся оперативно-розыскные мероприятия.