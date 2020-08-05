В Госдуме назвали условие для продления выплат на детей до 2021 года

Москва, 5 августа. Выплаты для семей с детьми могут быть продлены в России до конца года только в том случае, если на это будет хватать бюджетных средств. Таким мнением поделился депутат Госдумы РФ Владимир Мельник.

«Все выплаты можно производить только тогда, когда есть деньги в бюджете. Если заработали деньги на эти выплаты, тогда их можно потратить, а если их нет, то мы не можем их потратить», — отметил парламентарий.

Мельник подчеркнул, что сейчас государство может потратить на поддержку граждан только то, что заложено в бюджете. Депутат добавил, что всегда приветствовал выплаты населению, однако только в том случае, если это сбалансировано российским бюджетом.

Как считает сенатор от Курской области Валерий Рязанский, поддержка семей с детьми была оправдана в сложный период пандемии. Член Совфеда отметил, что в Госдуме одобрили продление выплат на детей на август, однако правительство пока никаких шагов на этот счет не предпринимает.

«Деньги на эти цели нужны достаточно серьезные, и до конца года это действительно выливается в достаточно серьезные суммы», — подчеркнул Рязанский в комментарии изданию iReactor.

Сенатор отметил, что президент РФ Владимир Путин пока не утвердил продление детских выплат на последний летний месяц. По словам Рязанского, глава государства не говорил о новых выплатах и на совещании по эпидемиологической подготовке к осенне-зимнему сезону.

«По этой причине я пока еще не видел решений, которые каким-то образом были бы оформлены», — подытожил член Совфеда.

Напомним, в июне семьи с детьми от трех до 16 лет могли получить единовременную выплату в 10 тысяч рублей. Такая же сумма полагалась в июле на детей от рождения до 16 лет. Таким образом, те, кто еще не оформил выплаты, в августе могут получить сразу 20 тысяч рублей.