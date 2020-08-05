Разведенная Степаненко пококетничала с Гальцевым на съемках своего шоу

Москва, 5 августа. Юмористка и телеведущая Елена Степаненко кокетливо вела себя с актером эстрады и клоунады Юрием Гальцевым, который появился в ее телевизионном шоу «Еще не вечер».

Недавно Гальцев побывал на съемках программы, где вместе со Степаненко они мило беседовали и шутили, причем не только в кадре. В Instagram-аккаунте передачи появился видеофрагмент с записи выпуска, на котором разведенная юмористка вплотную прижимается к гостю, держит его за руку и часто пытается поймать его взгляд. При этом женатый Гальцев ведет себя сдержанно и даже несколько скованно.

Вслед за этим постом появился следующий. В нем Степаненко кокетливо описала взгляд артиста.

«Глаза дружбы редко ошибаются», — говорил в свое время Вольтер! И вот смотрю я в глаза своего друга Юры и вижу в них столько тепла и любви!!! И поверьте мне, эта любовь способна преодолеть все на свете!!! Прошу вас, не бойтесь, просто любите!!! И тогда все неприятности обойдут вас стороной!!» — написала она под фото, на котором артисты смотрят друг другу в глаза.

Пользователей такое поведение Степаненко не удивило. Они согласились со словами телеведущей и встречно посоветовали ей не терять веру в любовь и себя.