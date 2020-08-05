Инспектор ДПС подтвердил, что за рулем в момент ДТП был пьяный Ефремов

Москва, 5 августа. Сотрудник ДПС Александр Козлов, приехавший на место ДТП с актером Михаилом Ефремовым, рассказал в зале Пресненского суда Москвы о состоянии артиста в момент аварии, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

По словам сотрудника ДПС, очевидцы сообщили инспекторам, что за рулем автомобиля был Ефремов. Позднее Козлов увидел это и на видеозаписях с камер.

Инспектор ДПС сообщил, что по приезде на место аварии осмотрел место ДТП, взывал МЧС и скорую помощь. Он также предложил Ефремову пройти освидетельствование, поскольку были признаки состояния алкогольного опьянения.

«Он дал согласие на медицинское освидетельствование, мы поехали. Был установлен факт, что опьянение сильное — 1,05 или 1,25 (промилле. — Прим. ФАН) было», — сказал Козлов.

Автомобильная авария, которую спровоцировал 56-летний артист, произошла в начале лета в центре Москвы. В результате происшествия погиб один человек, указал Infox.ru.

Семья погибшего требует справедливого наказания для заслуженного артиста, пишет Deita.ru. Солидарны с родственниками жертвы аварии многие эксперты, в частности, комментатор Дмитрий Губерниев считает, что Ефремов должен «должен сидеть в тюрьме, потому что он убийца».