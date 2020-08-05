Москва, 5 августа. В этом году в эксплуатацию введены более 1800 объектов для военных. Об этом сообщила руководитель департамента строительства Минобороны РФ Марина Балакирева.

«Целевой задачей текущего года в сфере капитального строительства является ввод в эксплуатацию в интересах Вооруженных Сил 3200 зданий и сооружений», — сказала Балакирева в ходе Единого дня приемки военной продукции.

Она добавила, что на сегодняшний день в эксплуатацию уже введены 1848 зданий и сооружений. Это на 33% превышает аналогичный показатель прошлого года, подчеркнула руководитель департамента.

Балакирева отметила, что в 2020 году в интересах Сил ядерного сдерживания уже введены в эксплуатацию 519 зданий и сооружений.

«Продолжаются работы по строительству инфраструктуры подвижных грунтовых комплексов в Тейково, Нижнем Тагиле, Новосибирске и стационарного базирования в Козельске и Ясном», — отметила руководитель департамента.

Она добавила, что набранный темп и организация работ по строительству объектов инфраструктуры РВСН позволяют выполнить целевые задачи по созданию объектов ядерного сдерживания.

По словам руководителя департамента, кроме этого введены в эксплуатацию 105 из запланированных к вводу 154 зданий и сооружений противовоздушной и противоракетной обороны.