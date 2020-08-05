Моргенштерн рассказал о значении своих татуировок

Москва, 5 августа. Популярный российский рэпер Моргенштерн, который известен своим необычным музыкальным стилем и эпатажными выходками, рассказал о своих татуировках.

На теле музыканта много различных наколок, которые были набиты в разный период его жизни. По словам Моргенштерна, первую тату он сделал себе еще в 14 лет – на руке появилось изображение скейтборда.

Через какое-то время он решил рядом набить гитару, объятую синем пламенем. Артист признался, что все татуировки, набитые на правой руке, обозначают его молодость.

«Вся моя молодость – это правая рука, она же моя женщина по совместительству. Просто был мастер, который бил татухи без разрешения мамки», – рассказал Моргенштерн.

У музыканта есть большая татуировка на груди и левой руке. Крупное изображение цветов и черепов, которое плавно переходит в колючую проволоку, по словам Моргенштерна, ничего не означает.

«Я захотел разноцветную татуху на грудь. И вот получил. Никаких смыслов, посылов. Ничего. Зачем? К чему это?», – объяснил артист.

Стоит обратить внимание, что у рэпера есть тату на лице. На лбу видны три черные цифры и нота, а на щеке — средневековая булава с шипами, которая называется моргенштерн.

Сам артист добавил, что иногда жалеет о том, что согласился набить тату на лице, но пока не планирует сводить их.

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