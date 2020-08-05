Гражданскую жену Захарова не признали потерпевшей по делу Ефремова

Москва, 5 августа. Судья Елена Абрамова отказалась признавать гражданскую жену погибшего в ДТП в центре Москвы Ирину Стерхову потерпевшей по делу актера Михаила Ефремова.

«Суд постановил отказать в ходатайстве о признании Стерховой потерпевшей ввиду отсутствия у погибшего с ней соответствующих правоотношений на момент ДТП», — сказала судья Пресненского районного суда Москвы.

В ответ Стерхова заявила: «Стыдно должно быть». Потом женщина вышла из зала суда.

Перед этим женщина представила доказательства, что долгое время проживала с Сергеем Захаровым, погибшим в ДТП. Она показала, в частности, документы, подтверждающие оплату похорон, и свидетельства соседей.

Таким образом, в деле о смертельном ДТП по-прежнему четверо потерпевших: вдова, брат и два ребенка Захарова.

Страшная авария, которую спровоцировал заслуженный артист, произошла в начале лета в центре Москвы. В результате аварии погиб Сергей Захаров, напомнил Infox.ru. Позднее выяснилось, что артист в момент дорожного происшествия находился в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее RT сообщил, что адвокат родственников Захарова Александр Добровинский сообщил об отказе артиста признавать вину в ДТП. Позднее защита 56-летнего артиста сообщила, что Ефремов «может и признать вину», добавила Deita.ru.