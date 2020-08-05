В Госдуме объяснили решение Черногории не открывать границы для украинцев

Власти Черногории оценили эпидемиологическую обстановку на Украине как неблагополучную и решили не открывать границы для граждан этой страны. Об этом Федеральному агентству новостей рассказал депутат Госдумы Антон Морозов.

Ранее украинский консул в Черногории Михаил Шматов назвал решение Подгорицы разрешить въезд в страну для российских туристов дискриминацией украинцев.

«Возмущаюсь, что Россию сразу поставили в «зеленую зону». Без мозгов, Карл! Напомню, что Украина, которая с начала лета обеспечивает Черногории наибольшее количество туристов, на данный момент совершает 13-14 авиарейсов в неделю, находится в ограниченных правах», — написал Шматов на своей странице в Facebook.

При этом дипломат подчеркнул, что открытие границ Черногории для граждан России было вопросом времени и «экономической целесообразности».

«Я очень надеюсь, что эти дискриминационные условия для наших граждан будут сняты», — отметил консул.

Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает, что несмотря на сложные отношения Киева и Москвы в последнее время, в данном случае украинский консул прав.

«С одной стороны, вызывает удивление, почему именно для российских туристов Черногория открыла въезд. С другой стороны, видимо, у властей страны есть какие-то соображения по этому решению. Они оценили эпидемиологическую обстановку на Украине как негативную. Черногорские власти не объяснили свою позицию общественности, а поэтому возникает такой протест со стороны украинского консула. Им следует каким-то образом отреагировать на это и пояснить мотивацию своего решения. В противном случае, они должны открыть границы для всех людей», — заявил Морозов в интервью ФАН.

В то же время парламентарий констатирует, что у любого государства есть суверенное право открывать или закрывать границы для тех или иных граждан.

«Проблема будет решаться на двухсторонней основе, а именно между Черногорией и Украиной», — добавил Морозов.

Напомним, с июня власти Черногории ввели правило, согласно которому въезд в страну запрещен гражданам государств, где регистрируется более 25 случаев коронавирусной инфекции на 100 тысяч населения.

В самой Черногории число больных коронавирусом давно превышает 25 человек на 100 тысяч жителей. В стране с населением 620 тысяч человек на 5 августа выявлено 3361 случаев заражения коронавирусом, 60 из них — за последние сутки, хотя еще в мае власти объявили о победе над эпидемией. Количество вылечившихся составляет 1869 человек.

4 августа Черногория разрешила въезд россиянам в страну без дополнительных условий в связи с пандемией коронавируса. Россия вместе с Азербайджаном были включены в «зеленый список» эпидемиологически безопасных стран. Первые самолеты смогут отправиться туда уже в августе или сентябре.

Вспышка коронавирусной инфекции произошла в городе Ухань в конце 2019 года. Через некоторое время Всемирная организация здравоохранения объявила о пандемии COVID-2019 во всем мире. Главные симптомы заражения — температура, сильный насморк, затрудненное дыхание и боль в горле.