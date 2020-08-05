Ефремов отказался признавать вину в смертельном ДТП

Москва, 5 августа. Устроивший смертельное ДТП актер Михаил Ефремов не признал свою вину в гибели водителя Сергея Захарова. Об этом он заявил в ходе судебного заседания.

«Как же я могу признать себя виновным, если я ничего не помню», — пояснил актер в Пресненском суде Москвы.

Кроме того, в ходе судебного заседания прокурор огласил обвинение Ефремову. По его словам, ​​в момент смертельного ДТП актер ехал с превышением скорости на 25 километров в час.

«Ефремов, находясь за рулем, проявил преступную небрежность, не предвидел возможность наступления общественно опасных последствий, превысил установленный лимит скорости на 25 километров», — пояснил прокурор​​​.

Напомним, 8 июня Михаил Ефремов спровоцировал аварию в центре Москвы, в результате которой погиб один человек. Позднее было установлено, что в момент ДТП Ефремов находился в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

9 июня суд отправил Ефремова под домашний арест. Данное решение вызвало общественный резонанс. Коллеги Ефремова осудили действия актера, выразив уверенность, что он должен быть отправлен в СИЗО.

Позднее адвокат Ефремова Эльман Пашаев заявил, что актер не считает себя виновным в совершении смертельного ДТП. В свою очередь родственники Сергея Захарова заявили, что им не за что прощать Михаила Ефремова, так как он отказывается признавать свою вину.

6 июля было завершено следствие по делу Ефремова, после чего актеру было выдвинуто обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы.