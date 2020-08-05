Подозреваемая в расчленении жена Картрайта пыталась отбить его у любовницы

Санкт-Петербург, 5 августа. Подозреваемая в убийстве рэпера Энди Картрайта его супруга Марина Кохал знала о наличии любовницы у мужа и пыталась вернуть его разными методами.

Как сообщает «Пятый канал», о романе супруга Кохал узнала спустя месяц после его начала, когда осенью 2018 года Картрайт забыл выйти из своего аккаунта в соцсети. С того момента она начала бороться с конкуренткой — молодой блондинкой Надеждой Романенко.

«Привет, это Марина. Передай Саше, пусть зайдет, я уже дома. Плиз», — написала тогда сопернице в Сети оскорбленная жена, обозначив себя.

Битва за внимание мужчины продолжалась почти два года и завершилась лишь с его смертью. Во время допроса Романенко рассказала, что вернуть возлюбленного Кохал пыталась, в частности, перекрасившись в блонд, чтобы больше походить на конкурентку.

Периодически у оскорбленной жены случались нервные срывы. По словам любовницы рэпера, чаще всего они происходили, когда он поднимал вопрос о разводе. Романенко заявила, что в такие моменты Кохал могла схватить ребенка на руки, «трясти им» и кричать «скажи это ему!».

Не так давно жена исполнителя стала использовать еще один инструмент — объявила супругу, что у нее якобы СПИД. Картрайт поверил и сказал об этом любовнице, после чего их интимная близость прекратилась. Тест на заболевание у Кохал оказался отрицательным.

Этим набором методов арсенал средств обиженной супруги в борьбе за мужа не исчерпался. Кохал начала звонить сопернице и говорить про любимого мужчину отталкивающие вещи. Она сообщила, что тот лунатик, алкоголик и сумасшедший.

Однако Кохал так и не смогла отбить супруга. Более того, по словам Романенко, незадолго до этих звонков рэпер сделал ей предложение. Картрайт был найден расчлененным в своей квартире на Невском проспекте в конце июля. Супруга исполнителя заявила, что лично расчленила мужа с целью «спасти его репутацию». По словам Кохал, он скончался от сердечного приступа после передозировки, а она не хотела его «бесславной смерти». Однако, по имеющейся информации, следов наркотиков в организме умершего обнаружено не было.

Адвокат матери рэпера Антон Кобит не стал комментировать сообщения СМИ о том, что мужчина хотел уйти от гражданской жены к любовнице. Однако в разговоре с «360» защитник отметил, что мотив действий Кохал установлен.