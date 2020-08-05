Ефремов попросил сделать замечание адвокату за сравнение со свиньей

Москва, 5 августа. Актер Михаил Ефремов попросил сделать замечание адвокату потерпевшей стороны в деле о смертельном ДТП Александру Добровинскому. По словам артиста, ранее юрист заявлял, что Ефремов «подхрюкивал» в суде.

«Хотел бы обратить внимание суда на инсинуации и оскорбления в отношении меня Александра Добровинского. На прошлом заседании он заявил, что я якобы подхрюкивал», — заявил актер в суде.

Ефремов напомнил, что он болеет за «Спартак» (фанатов этой команды иногда называют «свиньями»), и его такие слова не обижают. Однако высказывание Добровинского зацепило детей Ефремова.

«Прошу вынести адвокату замечание. У меня трое несовершеннолетних детей, их дразнят, им обидно», — цитирует артиста KP.RU.

Адвокат Ефремова Эльман Пашаев подтвердил слова актера.

«Я прихожу домой к подзащитному, а мне дети говорят: «Почему папу свиньей назвали?». Это просто недопустимо!» — возмутился юрист.

Пашаев отметил, что Добровинский произнес оскорбительную фразу не в зале заседаний, а возле суда, однако это все равно показали по телевизору.

Напомним, вечером 8 июня Михаил Ефремов на своем Jeep Grand Cherokee выехал на встречную полосу в районе Смоленской площади в Москве и столкнулся с фургоном Lada. Водитель отечественного автомобиля от полученных травм скончался в больнице.

Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, пишет Infox.ru. Ранее Эльман Пашаев заявил, что потерпевшие по делу о смертельном ДТП фальсифицируют доказательства.