Минтруд рассмотрит просьбу об изменении порядка выплаты на детей-инвалидов

Механизм выплаты на детей от трех до семи лет семьям с инвалидами могут пересмотреть после массового обращения родителей в госорганы, об этом стало известно Федеральному агентству новостей. В Совете Федерации уже признали существование проблемы и готовы рассмотреть родительский запрос. В министерстве труда также обещали изучить эти обращения.

Всероссийское общество родителей детей-инвалидов обратилось в органы власти с просьбой изменить порядок подсчета доходов малоимущих семей с детьми-инвалидами. Сейчас они сталкиваются с отказами в выплате на детей из-за того, что в семейных доходах учитываются компенсации по уходу за инвалидами.

По информации ФАН, семьи с детьми-инвалидами из 33 регионов России (цифра на момент публикации) уже отправили коллективные обращения в правительство РФ на имя председателя Михаила Мишустина, уполномоченному по правам ребенка в РФ Анне Кузнецовой, уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, а также в профильные комитеты Совета Федерации и Госдумы.

В документе (есть в распоряжении редакции) родители просят внести поправки в статьи 21 и 25 постановления правительства РФ №384 от 31 марта 2020 года «Об утверждении основных требований к порядку назначения и осуществления ежемесячной денежной выплаты на ребенка в возрасте от 3 до 7 лет включительно» и не учитывать компенсации по уходу за детьми-инвалидами при расчете среднедушевого дохода семьи для оформления государственной поддержки детям в указанном возрасте.

Новый указ президента «О дополнительных мерах социальной поддержки семей, имеющих детей» дал право малоимущим семьям с детьми в возрасте от трех до семи лет получить выплату задним числом с 1 января 2020 года. Но не всем — неожиданно для малоимущих родителей с детьми-инвалидами им в этой выплате стали отказывать.

«Мы дважды могли бы претендовать на выплату»

«У всех семей, которые стоят на учете в органах соцзащиты и признаны малоимущими, доход меньше прожиточного минимума. Но при подсчете на «президентскую выплату» на детей от трех до семи лет он вдруг резко стал больше, — рассказывает ФАН Наталья Устименко из Новороссийска, многодетная мама детей с инвалидностью. — «Превышение» дохода у всех — не более 500–600 рублей, но этого достаточно, чтобы отказать в выплате».

Собеседница ФАН говорит, что раньше у соцзащиты не было сомнений в статусе их семьи: у Устименко трое детей, из них два ребенка-инвалида. У старшего сына-эпилептика болезнь входит в перечень тяжелых (при этом «тяжелым» считается развитие болезни с семью приступами эпилепсии в месяц, у мальчика же семь таких приступов в день).

«С 2015 года наша семья состоит на учете в соцзащите как малоимущая. В июне 2020 года мы признаны администрацией города как малоимущие и нуждающиеся в улучшении жилищных условий, — разъясняет Наталья. — В июне подали заявление на выплату с трех до семи лет. В июле нам пришел отказ по причине превышения доходов на 500 рублей, так как в доходы включили компенсацию по уходу за ребенком-инвалидом. Но если не включать эту компенсацию в 10 тысяч рублей, то мы дважды проходим в праве на эту выплату».

Порядок выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет определяется законодательством, которое учитывает в расчете среднедушевого дохода семьи пенсии, пособия и другие выплаты. Почему это стало неприятным сюрпризом для малоимущих семей с детьми-инвалидами? Потому что такие семьи пользуются правом, данным постановлением правительства РФ №512 от 20 августа 2003 года (с изменениями от 21 мая 2020 года).

В нем прописано, что при расчете среднедушевого дохода семьи для оказания социальной помощи от государства учитываются все виды доходов, кроме «компенсационных выплат неработающим трудоспособным лицам, осуществляющим уход за нетрудоспособными гражданами». Компенсационные выплаты за уход матерям и отцам инвалидов не являются доходом, но оказались включены в перечень доходов при описании права на новую выплату.

«Есть две категории малоимущих семей: с инвалидами и без, — объясняет Устименко. — Семьи, воспитывающие инвалидов, получают от государства компенсацию 10 тысяч рублей, потому что такие родители не могут работать. И тут государство объявляет о поддержке в виде дополнительных выплат на детей с трех до семи лет».

Конечно, родители из одних и других семей бегут подавать заявления. Но тем, кто ухаживает за инвалидами, отказывают, потому что они получают компенсацию по уходу, а другим — дают выплату, отмечает Наталья.

«Для нас изнутри ситуация выглядит так: обещанные выплаты получают все малоимущие семьи, кроме семей с инвалидами, — продолжает она. — Хотя как раз им помощь государства очень нужна: все выплаты и даже в десятки раз больше средств уходят на реабилитации. Для нас это не доход, это деньги, которых едва хватает или чаще не хватает на реабилитацию».

Семьи с инвалидами рассчитывали добавить эти деньги к затратам на реабилитацию детей. Это пособие никак не улучшит наш уровень жизни, но немного облегчит уход за инвалидами, поясняет Устименко.

Родители детей-инвалидов из разных регионов России объединяются в социальных сетях, где рассказывают свои истории отказов. Судя по родительским чатам, в 100% случаев отказы получили неработающие матери-одиночки, которые сидят с ребенком-инвалидом.

«Если считать их доходы как обычно — без компенсации, — то подсчет должен был быть стандартный: пенсия по инвалидности в 13 тысяч рублей делится на два члена семьи, получается по 6500 рублей на человека — и это давало бы право на выплату, — говорит собеседница ФАН. — Но сейчас все неработающие матери-одиночки с детьми-инвалидами остались без выплаты».

«Так составлен закон, но он нарушает права детей-инвалидов»

По словам Натальи Устименко, с одним и тем же сценарием при подаче заявления на выплату столкнулись семьи во всех регионах. Кроме того, если в семье есть дети-инвалиды, то компенсации лишают положенной выплаты их братьев и сестер в возрасте от трех до семи лет.

В распоряжении редакции оказались истории семей из Краснодарского, Алтайского и Ставропольского краев, Самарской, Свердловской, Ростовской, Астраханской, Челябинской, Новосибирской, Московской областей, республик Башкортостан, Татарстан и Дагестан. Массовые обращения от семей регистрируют также во Всероссийском обществе родителей детей-инвалидов.

«Комбинации» проблем в таких семьях бывают разные. Где-то все деньги от выплаты на инвалида уходят на его реабилитацию. Где-то мамы-одиночки воспитывают инвалида и живут только на его выплату, потому что не успевают работать. Есть семьи с двумя детьми-инвалидами, где и мама, и папа оставляют работу, чтобы ухаживать за ними, и все вместе живут на «инвалидные выплаты».

«Мы считаемся многодетными, у нас четверо детей, причем двойняшки с инвалидностью, — рассказывает Юлия Селихова из Ставропольского края. — Конечно, мы очень рассчитывали на объявленную выплату, потому что если посчитать, то вшестером живем на зарплату мужа, а пенсия двойняшек уходит на реабилитацию и лекарства. Но когда нам делали расчет по заявлению, то к зарплате мужа прибавили выплаты по уходу на двойняшек и отказали из-за превышения прожиточного минимума».

В некоторых городах органы социальной защиты «разворачивают» людей еще на уровне подачи заявления — сразу объясняя, что в выплате им откажут по закону.

«Многие уходят, даже не попробовав написать заявление, — говорит Устименко. — Судя по всему, так составлен закон, но он нарушает другие постановления, защищающие права инвалидов в России, и детей, которые лишаются выплаты только потому, что у них есть братья и сестры инвалиды».

На многочисленные жалобы родителей уже отреагировали в Башкортостане. Министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова сообщила о том, что региональное ведомство прорабатывает с Минтрудом России вопрос исключения из дохода семьи компенсационных и ежемесячных выплат инвалидам и лицам, осуществляющим уход за детьми-инвалидами.

ФАН также обратился в Министерство труда и социальной защиты РФ с просьбой прокомментировать ситуацию.

«В Минтруд России поступают обращения по этой теме, — рассказали в ведомстве. — Все они будут проработаны Минтрудом совместно с заинтересованными органами власти. Обращаем внимание, что действующее законодательство предполагает различные условия предоставления мер поддержки, в том числе — учет разных видов доходов граждан. Например, при назначении выплат на детей до трех лет, в соответствии с федеральным законом №418-ФЗ «О ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей», компенсация по уходу за детьми-инвалидами в составе дохода семьи учитывается. Этот же подход к оценке нуждаемости заложен и при назначении выплат семьям с детьми от трех до семи лет включительно».

В министерстве добавили, что постановление, к которому обращаются родители детей-инвалидов, регулирует исключительно вопросы предоставления государственной социальной помощи в соответствии с 178-ФЗ, но не определение перечня доходов.

Доходы считаются «в лоб»

Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в разговоре с корреспондентом ФАН заявил, что в Совфеде признают проблему и готовы рассмотреть родительский запрос.

«Действительно, законом эти компенсации по уходу считаются доходом, — прокомментировал ситуацию сенатор. — Это общее правило, когда на несколько рублей может превышаться уровень материального обеспечения — подушевого дохода. Он считается «в лоб».

Общая сумма дохода делится на количество членов семьи. Если есть на два рубля превышение, то выплаты уже не положены, добавил собеседник ФАН.

«Так работает это правило получения различных социальных пособий и, к сожалению, оно всегда выглядит несправедливым. Всегда выбирается какая-то точка отсчета. Чтобы исправить правило, нужно посмотреть на практику и вносить изменения в действующий закон», — подчеркнул Рязанский.

Сенатор предложил семьям описать ситуацию и указать, что они считают несправедливостью.

«Мы посмотрим: может действительно сейчас, в сложных условиях, нужно уйти от этого правила, — сказал Рязанский. — Государство приняло решение, что детям определенной возрастной категории еще нужно доплатить за счет пандемии, ведь многие родители потеряли работу».

Но в этой ситуации принцип «кому положено, а кому нет» неоднозначен, считает член Совфеда.

«Во-первых, те, кто получает 10 тысяч в июне-июле, не имеют привязки к доходу, потому что они действуют временно, только на период борьбы с коронавирусом. Эти выплаты не учитывают доходы, здесь нужно сделать все быстро и оперативно. А есть меры долгосрочные: пенсионная система, материнский капитал, пособие по рождению детей… И эти пособия для детей от трех до семи лет платятся тоже не только в пандемию, — рассказал Валерий Рязанский. — Повторюсь, нужно посмотреть: может быть для каких-то категорий семей, в которых наиболее трудная жизненная ситуация, нужно и поменять это общее правило».

По данным Федерального реестра инвалидов, на 1 июня 2020 года в России насчитывалось 11,82 млн инвалидов, из них 698,5 тысяч детей-инвалидов.