Адвокат Ефремова обвинил потерпевших в фальсификации доказательств

Москва, 5 августа. Адвокат актера театра и кино Михаила Ефремова Эльман Пашаев обвинил представителей потерпевших в фальсификации доказательств по делу о смертельном ДТП. Судья Елена Абрамова приняла заявление защиты артиста о фальсификации доказательств.

По словам Пашаева, сторона потерпевших намерена привлечь к суду не допрошенного на следствии свидетеля и «нескольких лжесвидетелей, якобы видевших Ефремова за рулем машины в момент и сразу после аварии».

Защита заслуженного артиста попросила суд отнестись скептически к доказательствам и дать им надлежащую оценку. Абрамова приняла заявление о фальсификации доказательств к материалам дела, но сообщила, что даст ему оценку позднее. Свое ходатайство заявила и сторона потерпевших.

«Пусть Ефремов погромче говорит. Его пояснения совсем не слышно», — сказала одна из их представителей потерпевших Татьяна Головкина.

Знаменитый актер обещал учесть это пожелание.

В начале лета 2020 года в центре Москвы произошло ДТП, в результате которого погиб один человек, напомнил «ФедералПресс». Одним из участников страшной аварии стал 56-летний артист. Позднее экспертиза показала, что Ефремов в момент ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения.

Следствие по делу Ефремова было завершено 6 июля, после чего артисту было предъявлено обвинение по части четвертой статьи 264 УК РФ. Ефремову грозит до 12 лет лишения свободы, пишет Infox.ru.