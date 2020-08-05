Ставшие свидетельницами взрыва в Ливане россиянки рассказали о трагедии

Бейрут, 5 августа. Россиянки, которые оказались свидетельницами мощного взрыва в ливанском порту, рассказали, как на них отразилось ЧП, и что происходит в городе после трагедии.

По словам Оксаны Нахед, которая работает в Бейруте гидом, центральные улицы развалены, многие жилые районы огорожены, передвижение ограничено. Накануне были проблемы со связью.

«Пострадала вся центральная часть Бейрута, поскольку порт находится рядом с центром города — это и промышленные районы, и жилые кварталы. Много пострадавших. По поводу погибших цифры разнятся. Думаю, до ста человек погибших. Пока еще разбирают завалы. Ливан не может похвастаться спецтехникой, поэтому уйдет время, пока найдут всех. Сейчас начинается сбор крови для пострадавших», — рассказала она в комментарии радио Sputnik.

Другой местный гид, Екатерина Алаеддин, вспомнила, что происходило с ней в ливанской столице вечером 4 августа. Она находилась в районе российского посольства, примерно в пяти километрах от эпицентра взрыва.

«Сначала все начало трястись и ходить ходуном. Было ощущение, что началось землетрясение. Мы побежали на выход, но не успели сделать несколько шагов, и нас накрыла взрывная волна. У нас выбило стекло. Была москитная сетка на балконной двери, она задержала осколки. Поэтому, слава Богу, у нас в семье никто не поранился», — пояснила россиянка «360».

Она также отметила, что теперь город сильно разрушен, в районе порта — «просто крошка». Люди еще отходят от шока, местные больницы переполнены.

Вечером 4 августа около 19 часов по местному времени в порту столицы Ливана прогремел мощный взрыв, ударная волна от которого дошла не только до соседних городов, но и до находящегося в 200 км от Бейрута Кипра. ЧП привело к катастрофическим последствиям.

В среду стало известно, что Россия поможет Ливану в их преодолении. В ближайшее время в Бейрут будут направлены пять самолетов с мобильным госпиталем, врачами и спасателями отряда «Центроспас». Кроме того, в государство отправятся специалисты Роспотребнадзора с лабораторией для выявления коронавирусной инфекции.