В Сети возмутились «брачными играми» Наташи Королевой с 18-летним сыном

Москва, 5 августа. Популярная певица Наташа Королева опубликовала в Instagram Stories видео с сыном, которое обескуражило пользователей Сети. Некоторые сочли неподобающим поведение поп-исполнительницы, нежничающей на камеру с 18-летним Архипом.

В начале короткого ролика Королева круговыми движениями поглаживает грудь сына.

«С моим котиком, бегемотиком», — говорит Королева.

Затем Архип издает звук, похожий на мяуканье, и начинает делать вид, что кусает певицу за шею и подбородок.

«Ай, не грызи маму!» — восклицает артистка.

Некоторые пользователи Сети посчитали, что дурачества 47-летней Королевой и Архипа совсем не похожи на нежности мамы и сына.

«Простите, а это нормально? Наташа Королева с сыном демонстрируют какие-то брачные игры», — возмутились авторы Telegram-канала «НеМалахов».

Королева не скрывает от публики, что у нее с сыном очень теплые и доверительные отношения. В Instagram певица показывает, как проводит время с Архипом в кафе и музеях. Артистка очень гордится отпрыском и пытается сделать из него публичную фигуру.

Раньше Архип уже появлялся на сцене вместе с мамой, сейчас же молодой человек начал выступать сольно под псевдонимом Архип Grek. Теперь Королева собирается снять с сыном совместный клип.

Ранее Наташа Королева с сыном повторила снимок 17-летней давности. Певица взяла Архипа «на ручки» как тогда, когда он был совсем маленьким.