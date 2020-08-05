Эксперт Носович рассказал о реакции РФ на торговый шантаж Прибалтики

Москва, 5 августа. Российская Федерация больше не заинтересована в сотрудничестве с прибалтийскими странами в вопросе экономического и торгового партнерства. Такое мнение озвучил экономист и политический эксперт Александр Носович.

Ранее министр транспорта Латвии Талис Линкайтис подробно рассказал о работе морских портов страны. Он обратил внимание, что их инфраструктура находится в плачевном состоянии и требует модернизации, однако Европейский союз отказался финансировать обновление и ремонт портовой техники.

Носович, комментируя слова латвийского представителя, заметил, что Рига использовала инфраструктуру, которая осталась еще со времен СССР, в качестве инструмента политического давления. Латвия в полной мере осознавала свои возможности в сфере торгово-экономического оборота и шантажировала этим Россию. Страна фактически являлась монополистом в данном направлении, что позволяло ей проводить антироссийскую политику.

Однако, по словам экономического эксперта, Россия достойно отреагировала на шантаж прибалтов с перекрытием потока товаров. Москва организовала масштабный проект, благодаря которому удается полностью устранить зависимость от латвийских портов.

«Поэтому Москва отнеслась к строительству транспортной инфраструктуры в Северо-Западном федеральном округе как к вопросу стратегической безопасности. Процесс дорогостоящий, но эффективный», — заявил эксперт.

Носович обратил внимание, что Россия больше не заинтересована в сотрудничестве с Прибалтикой в сфере торгового транзита в Европу. Упущенный транзит привел к тому, что латвийские порты фактически оказались никому не нужны. Заявления представителей прибалтийских стран о том, что российский транзит будет заменен китайским не имеют ничего общего с реальностью, поскольку США не позволят им сотрудничать с Пекином в данной сфере.

Ранее постоянный представитель России при ОБСЕ Александр Лукашевич обвинил прибалтийские страны в том, что они оказывают сильное давление на русскоязычные СМИ. Власти Латвии, Эстонии и Литвы запрещают въезд журналистам русскоязычных СМИ, блокируют контент, а также закрывают счета в банках и лишают их аккредитации.