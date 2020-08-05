Коронавирус 5 августа: количество смертей, последние новости

В России было выявлено 5204 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Подробнее о ситуации в мире и России — в материале Федерального агентства новостей.

Данные по России на утро 5 августа

На 5 августа 2020 года число заболевших на территории России составляет 866 627 (+5204), выздоровело 669 026 (+7555), умерло 14 490 (+139). Лидерство по числу новых заболеваний за сутки занимают Москва (+687), Свердловская область (+181) и Ханты-Мансийский АО (+169).

Ситуация по коронавирусу в мире на утро 5 августа

Всего зараженных — 18 718 358 (+28 152 за сутки). Скончались — 705 503 человека (+1 350 за сутки). Выздоровевших — 11 928 332 человека (+25 188 за сутки).

Данные по Украине на 5 августа

Как сообщает система мониторинга распространения коронавируса аппарата Совета нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины, утром 5 августа в стране было 75 490 (+1271 за сутки) случаев заражения новым типом коронавируса. Всего в стране скончались 1788 человек (+24 за сутки), выздоровело 41 527 (+914 за сутки).

Больше всего случаев за прошедшие сутки было зафиксировано во Львовской области (+156), Киеве (+150), Харьковской области (+146) и Ивано-Франковской области (+127).

Тесты на COVID-19

В России было проведено свыше 29,4 миллиона тестов на выявление нового типа коронавируса. Под наблюдением медиков из-за подозрения на COVID-19 находятся 246 тысяч человек. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.

При этом в ведомстве уточнили, что за сутки в России было проведено 232 тысячи тестов.

18 миллионов больных

Число заражений коронавирусной инфекцией во всем мире перевалило за 18 миллионов и стремительно приближается к отметке в 19 миллионов. Такие данные следуют из отчета Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

11 марта текущего года ВОЗ объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией — необычайно сильной эпидемией, распространившейся на территории стран.