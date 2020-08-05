Корнилов о продаже тюрем: Украина распродает вообще все, что только можно

Министерство юстиции Украины анонсировало большую распродажу тюрем. Начать решили с находящегося в 14 км от Киева Ирпенского исправительного центра №132.

Учитывая значительный рост преступности, Украина, конечно, нуждается в тюрьмах. Но, как всем известно, к власти в стране пришли драгоценные либертарианцы, которые считают, что нужно продать вообще все. И они, соответственно, бредят идеей продать границу, тюрьмы, заводы, фабрики, корабли, поезда — все, что вообще возможно.

Вот, например, министр юстиции Украины не так давно мечтал о том, как он создаст крутой туристический центр в Лукьяновском СИЗО в центре Киева. Вот мечта у человека! Он свято уверен, что иностранные туристы просто попрут в замшелое устаревшее заведение только ради того, чтобы посмотреть на эти страшные казематы, которые не ремонтировались, наверное, со времен царя Гороха.

Видимо, власти Украины надеются, что продадут Ирпенский центр. Желающих купить наверняка будет много! Вы же понимаете, что все иностранные инвесторы мечтают заполучить украинскую тюрьму. А дальше все это переведут на хозрасчет. Но львиная доля таких прожектов так и остается на стадии прожектов.

Полагаю, что они, скорее всего, хотят продать Ирпенский центр так, чтобы он продолжал оставаться исправительным заведением. Так, во всяком случае, это будет преподнесено на тендере. Но далеко не факт, что в дальнейшем центр сохранит свою специализацию. Обычно происходит так — разваливают какое-то учреждение, а на этом месте строят какой-нибудь бизнес-центр или «хатынку» для богатых людей.

А заключенных, безусловно, на Украине меньше не становится. Хотя по мере уменьшения населения этой страны пустеют и школы, и другие учреждения. Возможно, украинские власти думают, что со временем и в тюрьмы будет сажать некого. Все разъедутся на заработки — кто в Польшу, кто в Россию.