В России выявили 5204 новых случая коронавируса за сутки

Москва, 5 августа. В России зарегистрировали 5204 новых случая коронавируса за сутки, общее количество случаев возросло до 866 627. Об этом сообщили в оперативном штабе по ситуации с коронавирусом.

Новые случаи были выявлены в 83 регионах РФ. Больше всего случаев за сутки зарегистрировали в Москве (687), Свердловской области (181) и Ханты-Мансийском АО (169). Также в первую десятку попали Московская область (162), Санкт-Петербург (156), Иркутская (135) и Ростовская (129) области, Красноярский край (127), Мурманская область (126) и Ставропольский край (121).

Как отметили в оперштабе, 25,8% из выявленных за сутки носителей вируса не имели клинических проявлений заболевания. Кроме того, количество выздоровевших за сутки превысило число новых случаев и составило 7555 человек. За весь период наблюдений полностью выздоровели уже 669 026 пациентов с коронавирусом.

Также за сутки было зафиксировано 139 летальных исходов. Общее число смертельных случаев в России достигло 14 490.

Ранее добровольцы, испытавшие на себе действие отечественной вакцины от коронавирусной инфекции, прошли последний осмотр. Директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов рассказал, что все добровольцы чувствуют себя хорошо и уже вернулись к привычной жизни.