Из-за химиотерапии Заворотнюк стала похожа на онкобольную Фриске

Москва, 5 августа. Онкологическая болезнь внесла непоправимые перемены во внешность актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом рассказала бывший реквизитор МХТ имени А.П. Чехова Светлана Веселова.

Звезда «Моей прекрасной няни» больше года борется с тяжелым диагнозом — глиобластомой. Это наиболее часто встречаемая и агрессивная форма опухоли мозга. Процесс лечения, включающий химиотерапию, по словам видевших актрису людей, сильно отразился на ее эффектной внешности.

«Она все понимает, и ей не хочется показывать себя публике. К сожалению, болезнь внесла непоправимые перемены в ее внешность», — констатировала Веселова в интервью KP.Ru.

Серьезные изменения в облике Заворотнюк отметил и театральный продюсер Валерий Сергеев.

«Меняется все — взгляд, состояние и цвет кожи», — сказал он.

По словам врачей, под наблюдением которых находится актриса, сейчас она находится дома. Однако по-прежнему периодически посещает медучреждение для прохождения процедур и осмотров.

Один из медиков рассказал, что с онкобольной актрисой произошли примерно те же изменения, что и ранее с известной певицей Жанной Фриске. Экс-солистка группы «Блестящие» тоже боролась с раком. Она всегда была стройной и красивой, но после болезни сильно располнела и потеряла пышные рыжие волосы.

«Да, она сильно изменилась. ы видели фото больной Жанны Фриске на каталке? Вот что-то подобное сейчас происходит, увы», — сообщил врач.

Вместе с тем музыкальный продюсер Олеся Сазыкина заявила, что Заворотнюк не сдалась и верит в лучшее, продолжает ухаживать за собой. По ее словам, актрису поддерживают не только близкие, но и ее духовник.