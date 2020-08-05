Более 60 тысяч граждан воспользовались новым оформлением льготной парковки

Москва, 5 августа. Более 60 тысяч россиян с инвалидностью воспользовались возможностью быстрого оформления права на бесплатную парковку для автомобилей за первый месяц действия нового порядка. С 1 июля 2020 года право водителя на льготный доступ к специальным местам на парковке определяется с помощью сведений из Федерального реестра инвалидов.

«Гражданам с инвалидностью достаточно теперь разместить на тот конкретный автомобиль, который их перевозит, знак «Инвалид», и направить данные об автомобиле в реестр через личный кабинет портала «Госуслуги», — рассказал Федеральному агентству новостей первый замминистра труда и социальной защиты России Алексей Вовченко.

Он добавил, что данные обновляются во ФРИ в течение всего 15 минут. Заявление можно подать только на один автомобиль, но благодаря скорости привязки гражданам с инвалидностью станет проще пользоваться каршерингом или такси. Таким образом, право на льготную парковку получат и водители, которые перевозят человека с инвалидностью.

Напомним, право на бесплатную парковку на специально выделенных парковочных местах есть у автомобилей, управляемых и (или) перевозящих инвалидов I и II группы, детей-инвалидов, инвалидов III группы, имеющих ограничение способности к самостоятельному передвижению любой степени выраженности (1, 2 или 3 степени).

Человеку с инвалидностью, его законному или уполномоченному представителю нужно подать заявление об использовании автомобиля в ПФР через «Госуслуги». Или можно обратиться в МФЦ.

Администраторы парковочных пространств могут получить подтверждение права гражданина на льготную парковку с помощью сведений из ФРИ. Для этого существует открытый публичный сервис проверки автомобилей, управляемых инвалидом или используемых для перевозки человека с ограниченными возможностями здоровья. Для проверки нужно ввести номер припаркованного авто, и система покажет, есть ли оно в реестре.