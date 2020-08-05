Народные средства от зуда после укусов комаров ребенку: чем помазать, чтобы быстро снять отек и покраснение

Семь безопасных народных средств, которые спасут от зуда после укусов комаров ребенка и взрослого.

Комары доставляют массу хлопот летом. Не встретиться с ними на прогулке и даже в собственном доме почти невозможно. А если кровосос кусает, зудящее пятно вызывает серьезный дискомфорт. Как быстро справиться с последствиями укуса? Предлагаем безопасные народные средства от зуда после укусов комаров, которые можно уверенно применять детям и взрослым, склонным к аллергической реакции.

Почему зудит комариный укус

Отек и воспаление на месте комариного укуса возникают из-за ответной реакции иммунной системы. Насекомое вводит под кожу антикоагулянт, препятствующий сворачиванию крови. Наш иммунитет распознает чужеродные тела как угрозу и атакует иммунными клетками. Из-за этого температура в месте укуса повышается, кожа меняет цвет, возникает уплотнение, которое зудит и чешется.

У людей с нормальным иммунитетом отек сходит через два-три дня, даже если ничем не обработать укус. У аллергиков он может быть более интенсивным, до 10 см в диаметре, и сохраняться значительно дольше.

Дети особенно подвержены выраженной аллергической реакции на комариные укусы. Кожа у малышей тонкая, иммунитет пока незрелый, поэтому место укуса сильно отекает. Возникает большая горячая шишка, которая не проходит несколько дней, а красное пятно может сохраняться до нескольких месяцев. Но что более опасно — зудящее место так и хочется почесать, и малыши не могут бороться с этим позывом. Расчесывая комариные укусы, дети заносят в них бактерии, развиваются воспаление и нагноение. Это может приводить к неприятным осложнениям:

появлению гнойников на коже;

развитию стрептодермии — инфекционного заболевания кожи, при котором кожные покровы поражают бактерии-стрептококки, а на теле появляются множественные зудящие и мокнущие пятна.

Поэтому у детей места комариных укусов нужно обрабатывать обязательно. Важно как можно скорее снять зуд и покраснение, чтобы не допустить расчесывания и инфицирования ранок. Кроме того, чем раньше вы обработаете волдырь, тем больше шансов, что он сойдет быстрее и следа от него не останется.

Народные средства от зуда после укусов комаров ребенку

Необязательно использовать аптечные средства, чтобы помочь малышу избавиться от зудящего пятна. Можно обойтись и абсолютно безопасными, народными. Вот семь средств, которые работают безотказно.

1. Лед. Температура на месте отека повышается, так как организм пытается подавить инфекцию. Прохладными компрессами и примочками можно снизить температуру на пораженном участке и уменьшить выраженность аллергической реакции. Используйте обычный лед, но не протирайте им кожу. Заверните его в платок в несколько слоев и приложите к волдырю на 10-15 минут. Если малыш жалуется, что ему неприятно и слишком холодно, увеличьте количество слоев ткани. Прохлада от компресса должна быть приятной. Ледовые примочки работают как местная «анестезия» — снимают покраснение, припухлость и уменьшают ощущение зуда.

2. Содовый компресс. Он охлаждает и обеззараживает место укуса. Подготовьте раствор соды из расчета одна чайная ложка на половину стакана воды. Тщательно смочите в нем бинт, вату или ватный диск и приложите к пораженному участку. Если волдырей много, смазывайте их содовым раствором. В первые часы средство особенно эффективно. Поможет оно, и если зуд появляется через несколько дней после укуса как отсроченная иммунная реакция.

3. Раствор уксуса. Еще одно безопасное народное средство — слабый раствор уксуса. Разведите в трети стакана воды столовую ложку 9-процентного уксуса. Обрабатывайте полученным раствором пораженные участки. Кислота, которая присутствует в нем, снимает раздражение. Приложите ватный тампон, смоченный раствором, к волдырю, чтобы охладить его и унять дискомфортные ощущения.

4. Сметана. Кисломолочные продукты уменьшают воспаление кожи и успокаивают ее, а при комариных укусах снимают зуд. Нанесите на волдыри сметану или кефир, оставьте до полного впитывания. Пока «примочка» прохладная, желания расчесать волдырь не возникает. Когда масса подсохнет, смажьте места укусов снова. Повторяйте три-четыре раза до улучшения самочувствия ребенка.

5. Чайные пакетики. Заварите черный чай, оставьте пакетик в кипятке на несколько минут, затем достаньте из чашки и остудите. Приложите к пораженному участку и оставьте на 10-15 минут. Чайная заварка содержит дубильные вещества танины. Они обладают выраженным противовоспалительным действием и хорошо снимают местное раздражение кожи.

6. Настойка календулы. Если укусы немногочисленны, обработайте их спиртовым раствором календулы. Спирт дезинфицирует воспалительный очаг и уменьшает покраснение, отечность, а календула борется с патогенной микрофлорой и подсушивает ранки. Используйте ватную палочку для обработки, наносите средство точечно — прямо на уплотнение. Не нужно протирать большие участки кожи ребенка, так как спирт сушит ее, а у маленьких детей обработка тела спиртовым раствором может вызвать отравление.

7. Маска из глины. Если у вас есть косметическая глина, белая или голубая, используйте ее для уменьшения воспалительной реакции у малыша. Разведите глину водой в обычной пропорции до состояния густой кашицы и нанесите на воспаленные участки. Оставьте до полного высыхания и не убирайте, когда сформируются корочки. Под таким компрессом кожа остается увлажненной, а активные вещества глины борются с воспалительной реакцией.

Убрать зуд, уменьшить отечность и красноту, а также предупредить развитие бактериальных осложнений поможет обычная зеленка. Смазывайте ею волдыри в течение трех-пяти дней, пока уплотнения не исчезнут.

Чем помазать кожу после укусов комара взрослым

Можно использовать те же безопасные народные средства, рекомендованные детям. И фитопрепараты, которые найдутся в вашей домашней аптечке.

Масло чайного дерева. Обладает выраженным антисептическим действием, хорошо снимает раздражение, уменьшает отек и помогает подавить бактериальную микрофлору в месте укуса. Наносите масло чайного дерева ватной палочкой на волдыри. Средство обладает выраженным запахом, после нанесения место может пощипывать или жечь. Эта реакция проходит через несколько минут.

Перед использованием убедитесь, что у вас нет аллергии на эфирное масло чайного дерева. Применяйте уверенно, если уже использовали его раньше в косметологических, уходовых процедурах. Или проверьте реакцию на средство на небольшом участке кожи: нанесите на тыльную сторону руки, подождите пять минут. Если раздражение не возникло, средство вам подходит.

Спиртовой раствор. Это может быть борный, салициловый спирт, обычный одеколон или водка. Спиртовые средства уменьшают интенсивность воспаления и снимают зуд. Протрите укусы смоченным в спиртовом растворе ватным диском или нанесите его точечно ватной палочкой.

Народные средства для профилактики укусов насекомых

Чтобы комары и мошки не допекали на улице, надевайте светлую, закрытую хлопковую одежду на прогулку. Если малыш в коляске, закрывайте его москитной сеткой. Отпугивают комаров интенсивные запахи:

хвойные — кипариса, можжевельника;

цветочные — герани, лаванды, хризантемы;

свежие — мяты и мелиссы;

цитрусовые — лимона, апельсина.

Если у вас и ребенка нет аллергии на эфирные масла, используйте их в виде натуральных репеллентов. Нанесите несколько капель масла на платок и разместите его на коляске. Если ребенок постарше, масло можно нанести на браслет, пояс или косынку и надевать ароматный защитный аксессуар малышу перед выходом на улицу.