Клинцевич прокомментировал вытеснение Россией кораблей НАТО из Черного моря

Российский политик Франц Клинцевич прокомментировал заявление украинского эксперта, что Россия вытеснила корабли НАТО из Черного моря, когда альянс проводил там учения. Соответствующий комментарий ранее дал украинский политолог, президент центра «Стратегия XXI» Михаил Гончар в программе «На самом деле: Крым» на телеканале «ДОМ». Гончар рассказал, что российская береговая охрана вытеснила принимающие в учениях НАТО корабли из исключительной морской зоны РФ. Эксперт признал, что де-факто Россия является доминирующей силой на Черном море, и это заставляет страны НАТО воспринимать Москву как серьезного противника.

Несмотря на антироссийский тон дискуссии и отказ признать факт воссоединения Крыма с РФ, политолог не отрицает превосходство России в Черноморском регионе, в том числе благодаря экономической составляющей — газопроводам «Турецкий поток» и «Северный поток — 2».

«Завершение строительства «Турецкого потока» и строительство «Северного потока — 2» создает преимущество [России] перед НАТО. Это еще один аргумент для США по уничтожению последнего», — заявил Гончар.

По мнению украинского экономиста Андрея Клименко, Киеву следует обратиться к НАТО с просьбой обеспечить прикрытие на Черном море, пока Украина не создала собственный ракетный щит.

Бесперспективным считает заигрывание Украины с НАТО член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

«Мы корабли НАТО из Черного моря не вытесняли, — отметил Клинцевич в комментарии Федеральному агентству новостей. — В середине июля там прошли наши плановые учения, мы потренировали наших военных на реальных вещах, показали, что Россия там присутствует, что у нас современная техника и хорошо обученный личный состав. А вот все, что там делает НАТО, иначе как провокацией назвать нельзя. Причем провокацией, имеющей явно антироссийскую направленность».

Украину столь явное ориентирование на НАТО вряд ли защитит, скорее, ухудшит ситуацию с ее безопасностью, считает Клинцевич.

«Вряд ли натовцы будут особо напрягаться для защиты Украины, а американцев, которые хотели бы присутствовать в Черном море, там особо никто не ждет в связи с имеющимися международными соглашениями, — отметил политик. — Кроме того, Россия обладает настолько совершенным оружием, что мы можем отразить любую угрозу, за сколько бы километров от нас она ни находилась. Что касается Украины, то их воинствующая риторика предназначена для «хозяев», и ничего хорошего Киеву это не сулит».

По мнению Клинцевича, и НАТО, и Украине пора отходить от военной риторики и переходить на другой язык.

«Не нужно забывать, что мы с украинцами — братские народы. И только Россия сможет оказать Украине по-настоящему действенную поддержку, если она, конечно, захочет и создаст для этого условия», — считает собеседник ФАН.

Что касается военной составляющей, то Россия ни на кого нападать не собирается, но всегда готова защитить свою территорию и национальные интересы, подчеркнул член профильного комитета Совфеда.

«А на Украине, боюсь, ничего не поменяется, пока оттуда не уйдут их заморские кураторы», — подчеркнул Франц Клинцевич.

Военные учения НАТО Sea Breeze 2020 проходили в Черном море в двадцатых числах июля. Маневры позиционировались как «реальная демонстрация решимости США в вопросе коллективной защиты Европы».