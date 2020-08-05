Гоген Солнцев отдыхает в Сочи с женой и двумя пожилыми любовницами

Москва, 5 августа. Российский шоумен Гоген Солнцев и его пожилая супруга отправились на отдых в Сочи. При этом семейную пару сопровождают две старушки.

По словам очевидцев, Гоген проводит летний отпуск в компании трех пожилых женщин. Шоумена неоднократно видели на одном из сочинских пляжей с супругой и двумя дамами. По мнению местных жителей, Солнцев обзавелся двумя новыми любовницами. При этом престарелые спутницы окружают вниманием и заботой своего кавалера.

«Они всей толпой на пляж ходят. Бабушки обхаживают Гогена, как только могут. Он из воды выходит, они тут же бегут к нему с полотенцем, а после идут в гостиницу», — рассказал очевидец.

Кроме того, в СМИ появились фотографии, на которых запечатлены Гоген с женой и любовницей в постели. Солнцев настаивает, что фотографии были опубликованы в Сети злоумышленниками, которые похитили у него телефон. При этом ранее шоумен неоднократно заявлял о готовности «удовлетворить даже пять старушек».

Напомним, в 2018 году бывший участник шоу «Дом-2» Гоген Солнцев женился на 64-летней Екатерине Терешкович. Благодаря необычному браку «звездная пара» регулярно упоминается в СМИ, а также принимает участие в различных ток-шоу. Кроме того, супруги постоянно устраивают скандалы, чтобы подогреть интерес аудитории к своему тандему.