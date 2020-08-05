1 сентября не за горами, большинство родителей будущих первоклашек уже вовсю ломают голову над тем, как собрать ребенка в школу. Федеральное агентство новостей поможет составить список самого необходимого и расскажет, как правильно выбрать канцелярию и одежду.

Что нужно купить первокласснику в 2020 году? Как не ошибиться с выбором?

День знаний — это большой праздник как для детей, так и для их родителей, особенно если малыш готовится стать первоклассником. А еще — это один из самых волнительных и запоминающихся моментов в жизни каждого человека. Именно в первые школьные годы закладывается любовь к учебе, приобретаются необходимые навыки и появляются первые настоящие друзья. Ребята учатся трудиться, выстраивать отношения в коллективе, вести себя по-взрослому, одеваться соответственно случаю и привыкают к дисциплине.

Мамы и папы переживают не меньше своих чад, ведь на их плечи ложится огромная ответственность по подготовке к началу учебного года. Кто-то еще в январе начинает штудировать Интернет, составлять списки и потихоньку покупать все необходимое. Другие откладывают до последнего и бегают по школьным ярмаркам в конце августа. Психологи советуют следовать правилу золотой середины, чтобы, с одной стороны, не начинать нервничать раньше времени, а с другой, — не впадать в панику по причине того, что ничего не готово.

В 2020 году родителям пришлось особенно сложно, потому что было не до конца понятно, состоятся ли торжественные линейки, да и вообще, будет ли проходить учебный процесс. По информации на сегодняшний день, школы в большинстве регионов России начнут свою работу в очном формате. Но даже если предположить, что ситуация изменится к худшему и обучение снова станет дистанционным, то лучше быть во всеоружии. Поэтому представляем вашему вниманию подробный список того, что может потребоваться первокласснику 1 сентября.

Важно! В каждом отдельно взятом учебном заведении могут быть свои требования относительно необходимых канцтоваров и школьной формы. Рекомендуем перед походом в магазин спросить о действующих правилах у администрации или учителя, если вы уже успели с ним познакомиться.

Выбираем форму для первоклассника

Споры о необходимости школьной формы разгораются с новой силой перед началом каждого учебного года. Противники всеобщей унификации обвиняют детский дресс-код в излишней строгости. Они утверждают, что одинаковая одежда лишает школьников возможности выбора, превращая всех в одинаковую безликую массу. Их оппоненты возражают, что самовыражаться можно и в другом месте, а в класс дети приходят, чтобы учиться, а не щеголять друг перед другом модными обновками, тем более что далеко не у каждой семьи есть возможность порадовать чадо дорогой юбкой или рубашкой. Специалисты чаще выступают в поддержку второй точки зрения, отмечая среди безусловных плюсов школьной формы приучение к дисциплине и сокращение социальной дистанции между учениками. Недаром самые престижные учебные заведения мира признают ее ношение обязательным.

Каково бы ни было ваше отношение к данному вопросу, а форму носить придется. Таковы правила. Поэтому лучше как следует подготовиться заранее, чтобы, как говорится, костюмчик сидел. Иначе рискуете не найти нужного размера — все самое ходовое раскупят.

Первое, на что следует обращать внимание — это качество ткани и пошива. Ребенку придется большую часть дня проводить в официальной одежде, так что важно, чтобы материал пропускал воздух и позволял коже дышать, а швы не натирали. Не менее важна способность вещи сохранять презентабельный внешний вид и не мяться, что не так просто, учитывая подвижность маленьких непосед. Смотрите, чтобы соотношение синтетики и натуральных волокон в составе было примерно одинаковым. А вот все, что имеет непосредственный контакт с кожей, должно быть исключительно натуральным. Рубашки и блузки старайтесь выбирать с наименьшим количеством застежек. Проверьте, легко ли застегиваются и расстегиваются пуговицы.

Примерный минимальный набор одежды таков:

Мальчики:

— жилетка;

— брюки;

— однотонная рубашка;

— пиджак.

Девочки:

— жилетка;

— юбка, брюки или сарафан;

— однотонная блузка;

— жакет.

Кроме того, необходимо приобрести черные шорты и белую футболку для занятий физкультурой, кроссовки (лучше на липучке), сменную обувь (желательно со светлой подошвой и без шнурков), сумку для сменки (берите повместительнее), в зимний период — лыжи, палки и ботинки. Все вещи ребенка рекомендуется подписать. Для этих целей удобно использовать специальные термонаклейки, которые можно приобрести в магазинах ткани или заказать в Интернете.

Как выбрать правильный рюкзак для первоклассника

Ранец — один из самых главных аксессуаров школьника. От огромного выбора и ярких принтов на прилавках разбегаются глаза и у детей, и у родителей. При покупке столь важного атрибута школьной жизни важно ориентироваться не только на яркий дизайн, но и, прежде всего, на качество и удобство, поэтому обязательно выбирайте рюкзак вместе с ребенком, чтобы померить его. Врачи уверяют, что с умом выбранный ранец спасет ученика от серьезных неприятностей с осанкой в будущем. Ортопеды дают на этот счет следующие рекомендации:

Модные мешковатые модели категорически не годятся. Отдавать предпочтение нужно вариантам с жесткими вставками в области спины и дна. Такие не будут деформироваться под тяжестью книг и тетрадок.

Ранец не должен быть слишком объемным и широким. Особое значение этот совет приобретает, если до школы приходится добираться в переполненном общественном транспорте.

Лямки, наоборот, должны быть мягкими и широкими, чтобы забирать на себя нагрузку с плечевого пояса и позвоночника. Отрегулируйте их таким образом, чтобы задняя часть плотно прилегала к спине.

Покупаем канцтовары

Канцтовары — самая многочисленная группа в списке. Их покупка обычно доставляет детям удовольствие, поэтому смело выбирайте принадлежности вместе.

С особым трепетом вчерашние дошкольники относятся к приобретению пенала. Пусть он будет красочным, чтобы нравиться ребенку, и объемным, чтобы поместилось все необходимое. Перед покупкой проверьте, чтобы молнии хорошо работали и не заедали, а внутренние фиксаторы не были слишком тугими.

Перейдем непосредственно к наполнению. Для ежедневной учебы первоклашке понадобятся:

Простые карандаши — 2 шт. Желательно из дерева, ребристые, с отметкой ТМ и мягким серым грифелем. Ручки синие шариковые — 2 шт. Рекомендуется выбирать модели с резиновой прокладкой и средней толщины. Ручки шариковые цветные (красная и зеленая). Мягкий белый ластик среднего размера. Линейка 20 см. Рекомендуются деревянные модели, так как они гипоаллергенные, более прочные, менее травмоопасные, не размазывают чернила и имеют нейтральный цвет, что не отвлекает внимание. Набор цветных карандашей — 12 шт. Точилка с закрытым контейнером. Подставка и закладки для книг. С покупкой обложек для рабочих тетрадей и учебников лучше повременить и купить их по факту получения, чтобы не ошибиться с размером. Некоторые учителя рекомендуют отдавать предпочтение более универсальному оберточному материалу, который подойдет под любой формат. Папка формата А4 — 2 шт. на молнии для уроков технологии и ИЗО (подписать). Ножницы с длинными лезвиями и закругленными концами. Клей-карандаш и ПВА. Кисть для клея. Кисти № 2 и №5. Цветной и белый картон. Бумага цветная обычная и двусторонняя. Пластилин. Непроливайка. Отдельный набор цветных карандашей (12 шт.) для уроков рисования. Фартук с нарукавниками по 2 шт. Подложка на парту. Тетради в клеточку и косую линейку 21 лист (по 4 шт.) Дневник. Обязательно уточните в школе, какие требования предъявляются к этому товару. Природный материал для поделок. Этот пункт обеспечит вам совместный досуг с детьми. Постепенно собирайте свой гербарий из листочков, цветов, желудей и каштанов. А вот телефон для первоклассника — вещь не самая необходимая. В этом возрасте детей из школы встречают родители, а все вопросы можно решить через учителя. На переменах дети должны общаться между собой, а не сидеть, уткнувшись в экран.

Как видите, список покупок для первоклассника получается довольно внушительный. Чтобы сэкономить, старайтесь делать покупки в интернет-магазинах и на распродажах. Не хватайте сразу первое попавшееся. Потратьте время и приценитесь. Главное правило — пусть ребенок принимает активное участие в процессе. Так вы дадите ему понять, что он — главный участник предстоящего праздника и настройте новоиспеченного первоклассника на нужный лад.