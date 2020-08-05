Эксперт назвал «подводные камни» приобретения автомобиля онлайн

Рынок продажи авто в России достаточно консервативен, и даже мировые модели продажи авто через аукционы у нас пока не прижились. Онлайн-продажи — еще более новая часть бизнеса. Об этом в интервью Федеральному агентству новостей рассказал финансовый эксперт, предприниматель и инвестор Ян Марчинский.

Консервативный рынок

— Как вы оцениваете состояние и перспективы приобретения автомобилей онлайн?

— Попытки дилеров продавать авто в онлайне ведутся около 10 лет, но успеха пока нет. В развитых странах, например в США, онлайн-продажи авто составляют менее 3% от общей доли продаж. В РФ эта цифра еще ниже, особенно, если говорить про конечного покупателя. Благодаря моделям онлайн-аукционов дилеры и «перекупы» покупают авто на онлайн-аукционах, но не для себя, а с целью перепродажи. Поэтому конечных покупателей меньше 1%.

Во всяком случае так было до коронавируса. Теперь, когда, вероятно, человеческие модели поведения изменятся, онлайн-продажи сильно вырастут, даже в автомобильном сегменте. Думаю, на горизонте 10 лет они смогут составить до 7-8% при благоприятном развитии.

— В чем сложность перевода продажи авто в онлайн?

— Это тест-драйв. Именно после него совершается абсолютное большинство покупок авто. В целом для рынка новых авто перспективы гораздо более привлекательные, по сравнению с б/у.

Подводные камни

— В чем подвохи и «подводные камни» приобретения авто онлайн для потребителя?

— Я сам несколько раз участвовал в онлайн-автоаукционах, и многократно участвовали мои знакомые. По опыту могу сказать, что в России не всегда указываются все дефекты б/у авто — не все сколы, царапины, дефекты кожи. Но самое главное — не всегда при первом, поверхностном, осмотре можно выявить технические дефекты основных агрегатов: двигателя, коробки передач и так далее. Допустим, есть специальные жидкости, которые могут скрыть дефекты работы двигателя.

Знаю примеры, когда машины, которые проходили формальную первичную проверку, продавались и больше не ездили, полностью ломалась коробка передач. И у этого есть несколько причин. С одной стороны — низкоквалифицированные приемщики авто, так как у них низкие зарплаты. Сильные специалисты не идут на эту работу. С другой стороны — квалифицированные автоперекупщики, которые умеют подготовить автомобиль перед продажей и скрыть дефекты. При покупке новых авто таких рисков нет, поэтому они быстрее будут наращивать долю онлайн-продаж.

— В чем плюсы покупки авто онлайн?

— Все те же плюсы, как и в других сферах: экономия времени, любое удобное для тебя время и дополнительные скидки. На данный момент скидок за покупку в онлайне мало у каких-либо дилеров. И они незначительные — до 5%. При личном общении с менеджерами в автосалоне можно договориться о большей скидке.

— Практические советы: что прежде всего нужно знать и делать при покупке авто онлайн?

— На самом деле от всех рисков покупки авто в онлайне не уйти. Посоветовать могу обращаться к крупным проверенным игрокам, у которых есть бренд, репутация и, следовательно, более квалифицированные сотрудники. Очень внимательно читать описание характеристик авто, особое внимание уделять крупным техническим агрегатам: двигателю, коробке передач, раздатке, рулевой рейке, электрике, подвеске. Обязательно в договоре прописать пункт о том, что, если между заявленным в онлайн-описании и по факту в машине будут различия любого характера, можно будет отказаться от покупки с полным возвратом всех денежных средств. Что касается новых авто — все равно советую перед покупкой пройти тест-драйв, так как реальное поведение, управление машиной может сильно отличаться от воображаемого.

Перспективы

— Какие перспективы продаж автомобилей онлайн в России?

— Как и во всем мире, почти во всех процессах и сферах есть тренд на диджитализацию — продажи авто тоже к этому придут. Достаточно посмотреть, как развивается Tesla, которая на мировой премьере своей новой модели Cybertruck собрала онлайн-предзаказ на 146 тысяч штук. Поэтому будущее в онлайне точно есть, и до России оно быстро дойдет. Самое главное — это воспитать доверие и лояльность к бренду, тогда люди станут покупать не глядя.

Если доля онлайн-продаж будет расти, вряд ли это удешевит стоимость покупки авто. Думаю, цены за счет инфляции будут расти. Дилеры в любом случае останутся на рынке, так как у них есть необходимая инфраструктура как для продажи, так и для последующего обслуживания, на котором и зарабатываются огромные сделки всеми участниками процесса.

Ранее Ян Марчинский рассказал, как коронавирус отразился на рынке автомобилей. Автопром, как одна из наиболее зависимых от экономики сфер, пережил это время очень тяжело.