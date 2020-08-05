На курортах Турции зафиксировали новую вспышку коронавируса

Анкара, 5 августа. Резкий всплеск новых случаев коронавируса зафиксировали на турецких курортах после открытия границ. О новой вспышке сообщил глава Минздрава Турции Фахреттин Коджа на своей странице в Twitter.

«Мы впервые за долгое время видим серьезное увеличение числа заражений», — написал министр.

Коджа подчеркнул, что Анкаре придется приложить дополнительные усилия для предотвращения роста числа новых случаев COVID-19, пишет «ФедералПресс».

За последние сутки в Турции зарегистрировали 1083 случая коронавируса, днем ранее эта цифра составляла 995. Кроме того, за сутки скончались 18 пациентов с COVID-19.

Напомним, авиасообщение между Россией и Турцией открылось 1 августа. Также с начала этого месяца граждане РФ могут улететь в Танзанию и Великобританию.

Ранее пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина рассказала, что спрос на туры в Турцию в РФ стремительно снижается, поскольку россияне боятся попасть в обсерватор по приезду в другую страну. Кроме того, граждане не хотят тратить время на тесты на коронавирус по возвращении на родину.

По мнению академика РАН Сергея Нетесова, возобновление авиасообщения с Турцией может привести к новой вспышке коронавируса среди россиян. Эксперт считает, что речь может идти о сотнях новых случаев заражения.