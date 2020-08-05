Киевская актриса отказалась говорить на родном языке из-за войны в Донбассе

Киев, 5 августа. На Украине идет гражданская война, царят обнищание и упадок, а путь развития страны навязывают понаехавшие в перерыве между мытьем унитазов в Польше и сбором клубники заробитчане. Об этом заявила заслуженный деятель искусств Украины, известная актриса Любовь Титаренко.

По ее словам, сегодня страна «разорвана, плавает в крови» и находится «на самом дне». Артистка уверена, что Украина не нужна ни Европе, ни США, а самым страшным ее врагом на деле является «украинец». Титаренко считает, что государству важно налаживать отношения с Россией, с которой ее разделяют «ненависть и невежество».

«Мы безграмотны, закрыты школы, жгут книги, уничтожают русский язык. Это все неправильно, потому что я живу в своей стране, я здесь плачу налоги, я работаю здесь, я ем свой хлеб честно. И поэтому национальная идея прежде всего в том, чтобы вернуть мир с соседями. Мы должны жить здесь внутри, не боясь, что кто-то с нами разорвет отношения», — сказала она в эфире телеканала 112.

Актриса отметила, что на Украине на национальной почве происходит намеренное разъединение общества, которое достигается, в частности, двойными стандартами. Все это привело к тому, что русскоязычных людей в стране «просто заткнули», из самой РФ «сделали врага», а внутри государства идет гражданская война.

«И пусть обижаются на меня эти террористы, я уже не знаю, как их назвать, лжепатриоты, но брат убивает брата. Я бы на месте президента остановила эту войну <…> Вы посмотрите, сколько у нас депрессии в стране — люди убивают друг друга, выбрасывают друг друга из окон, родители насилуют своих детей, голод, холод, мрак», — констатировала женщина.

По словам Титаренко, те, кто сегодня воюет, «понаехали между перерывами в сборах клубники в Польше и мытья унитазов» и учат местное население, как жить и на каком языке говорить. Однако актриса убеждена, что долго им этого делать не удастся.

«Я русскоговорящая, я украинка и буду говорить на украинском языке только когда будет мир. А кричать «слава Украине»… Какой Украине? Обманутой, разворованной, нищей, с вечно протянутой рукой?» — задалась вопросом артистка.

Гражданская война на Украине длится с 2014 года. Она началась после того, как Киев развернул против республик Донбасса военную операцию, когда они объявили о независимости после государственного переворота в стране.