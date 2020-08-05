Россия разрешила безвизовый въезд иностранцев для командировок

Москва, 5 августа. Россия разрешила иностранцам безвизовый въезд по дипломатическим или служебным паспортам. Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. Теперь граждане других государств могут посещать РФ для краткосрочных командировок.

«Речь идет об обладателях дипломатических или служебных паспортов из стран, с которыми действуют соглашения о безвизовых поездках», — говорится в сообщении Кабмина.

Этим же распоряжением для россиян открылось пассажирское железнодорожное сообщение между Калининградом и другими городами. Оно было приостановлено в апреле в связи с распространением коронавируса.

С 1 июля в расписание вернулись поезда из Москвы и Петербурга, но пользоваться ими могли лишь те, кто имеет постоянную регистрацию в Калининградской области. Теперь это ограничение снято.

Страны по всему миру, в том числе Россия, из-за пандемии закрывали границы и прекращали внутренние пассажирские перевозки. В некоторых случаях сохранялись лишь перевозки отдельных лиц, например, дипломатов и иных госслужащих. При организации их поездок требуется оформление пакета документов, включающего визу.

В июне Госдума приняла законопроект об электронной однократной визе, которая будет выдаваться гражданам иностранных государств, определенных российским правительством, пишет «Вечерняя Москва». Электронный документ будет оформлен как однократный на срок до 60 календарных дней. Максимально разрешенный срок пребывания по нему в РФ составит до 16 суток.