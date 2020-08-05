Онкобольная Заворотнюк согласилась на экспериментальное лечение

Москва, 5 августа. Актриса Анастасия Заворотнюк согласилась опробовать на себе экспериментальное лечение от рака. Семья звезды «Моей прекрасной няни» выбрала метод, предложенный петербургскими врачами.

По данным СМИ, ранее у Заворотнюк диагностировали глиобластому головного мозга. Это очень агрессивное онкозаболевание с частыми рецидивами. В лечении Заворотнюк будут использовать вакцину, которую изготовили специально для актрисы.

«Это экспериментальная вакцина на основе иммунных клеток. Они распознают «чужаков» и обучают иммунную систему их атаковать. Ее изготовляют индивидуально для каждого больного», — сообщил член-корреспондент РАН, завлабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии Петр Чумаков.

Ученый отказался раскрывать нюансы, касающиеся лечения Заворотнюк — родные актрисы не хотят афишировать эту информацию. Однако Чумаков уточнил, что при положительном результате курс лечения может растянуться на два года, пишет KP.RU. Также Чумаков рассказал, что существует еще и вирусный метод лечения глиобластомы, однако он пока не прошел необходимые испытания.

Напомним, слухи о болезни Заворотнюк появились летом прошлого года. Семья актрисы не подтвердила подобные сообщения. Однако в мае 2020 года директор Института молекулярной биологии РАН Александр Макаров на совещании по вопросам развития генетических технологий доложил президенту РФ Владимиру Путину, что у актрисы найдена глиобластома.

Ранее СМИ сообщили, что Заворотнюк прошла курс лечения в клинике в США и уже возвращается в Россию. Звезда «Моей прекрасной няни» обращалась в ту же клинику, что и покойная певица Жанна Фриске.