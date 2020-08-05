В РФ предлагают увеличить скидки на услуги ЖКХ для многодетных семей

Москва, 5 августа. В Общественной палате РФ предлагают увеличить размер скидки на оплату услуг ЖКХ для многодетных семей. Об этом рассказала член ОП, председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец.

По ее словам, соответствующее обращение уже направлено в правительство.

«Прошу вас увеличить минимальную скидку на ЖКХ для многодетных семей до 50%, а для семей с десятью и более детьми — до 70%», — цитирует текст обращения RT.

По действующим правилам многодетные семьи в стране имеют право на компенсацию 30% от общей стоимости жилищных услуг — это минимальная скидка, которую должен предоставить регион. Скидка семьям, где воспитывают более десяти детей, сегодня может достигать 50%.

Волынец полагает, что нововведение станет своевременной и нужной мерой поддержки семей с детьми, особенно на фоне эпидемии.

«Также прошу рассмотреть возможность вообще не взимать плату за ЖКХ с тех семей с детьми (независимо от фактора многодетности), где родители лишились работы из-за пандемии, до момента трудоустройства», — добавила член ОП в обращении к Кабмину РФ.

Ранее сообщалось, что в Госдуму внесен законопроект, запрещающий банкам взимать комиссию с граждан при оплате услуг ЖКХ. Сейчас комиссии составляют от 0,5 до 2% независимо от того, как совершается платеж: наличными через кассу банка, онлайн или через банкомат, напоминает «Парламентская газета».

Одновременно Минстрой прорабатывает вопрос увеличения числа семей, которые смогут получить субсидию на оплату ЖКХ. Так,порог расходов из семейного бюджета на эти услуги может снизиться с 22 до 15% по всей стране