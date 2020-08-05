Психолог рассказала, что движет сторонниками очеловечивания животных

Детские психологические травмы есть у 99% людей. Событийный ряд взрослого человека накладывается на эти травмы, и это может дать совершенно разные реакции. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказала психолог и астролог Яна Ваганова.

Увлечение антропоморфными животными

Одной из таких реакций можно смело назвать так называемое течение Фурри. В него входят люди, которые имеют нездоровый интерес к антропоморфным животным. Они причисляют себя к так называемому фурри-фэндому.

Принимаемая фурри-поклонниками антропоморфизация животных выражается в присвоении им таких качеств, как человеческое сознание и мимика, черты анатомии человека, речь, хождение на двух ногах и ношение одежды. При этом сексуальность и демография фурри-фэндома стали объектом пристального внимания и предметом исследования.

Взаимодействие с родителями

«Кто-то с детскими травмами становится маньяком или грабителем, а кто-то мультяшкой или фурри. Объяснять это только проблемами с детства считаю не корректным. Как астропсихолог могу сказать, что личность уже приходит в этот мир с набором определенных качеств, которые трансформируются под влиянием событий взрослой жизни. В данном случае я вижу людей, которые, безусловно, имеют тонкости во взаимодействии с родителями и близкими», — пояснила Ваганова.

По словам специалиста, фурри — это люди изначально очень любвеобильные и ласковые. Они сердечны и мягки. Но они не могут эту любовь явить миру. Возможно, не было примеров перед глазами, где родитель хвалит своего ребенка, говорит о любви и поддержке.

«Есть семьи, где общение строится по принципу исключительной помощи в экстренных ситуациях, где преобладает строгость, консерватизм и холодность. Хотя для них это и есть забота и любовь. Члены семьи не проявляют их внешне по отношению друг к другу. Но так как внутри каждого из нас в большей или меньшей степени заложена любовь и нежность, такие люди заводят животных, чтобы проецировать внешнюю ласку на них», — добавила Ваганова.

Психолог обратила внимание, что в советское время общество было «достаточно чопорным». Женщины работали наравне с мужчинами, преобладали масса ограничений и послевоенная скорбь, строгость и холодность.

«Недоласканные дети советских родителей, которым как раз 30 лет, сейчас имеют возможность быть теми, кого гладили на их глазах мамы и папы. Почему не все стали фурри? Потому что в этих людях — в современных фурри — изначально больше любви и нежности было заложено при рождении. Поэтому им так необходимы мягкие костюмы, прикосновения прохожих и радость от тактильного общения с прохожими», — заключила Яна Ваганова.

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