Вирусолог сравнил шансы заболеть COVID-19 на курорте и дома

Москва, 5 августа. Некоторые эксперты полагают, что осенью в Россию может прийти вторая волна коронавируса. Бытует мнение, что причиной новой вспышки станут туристы, вернувшиеся с курортов. Вирусолог, доктор медицинских наук и профессор Анатолий Альтштейн рассказал, действительно ли на отдыхе риск заразиться выше, чем дома.

Эксперт подчеркнул, что сейчас вирус есть во всех регионах.

«Условно говоря, нет большой разницы: отправитесь ли вы из Челябинска на курорты Краснодарского края или останетесь дома — и там, и там у вас есть примерно одинаковые шансы столкнуться с вирусом», — отметил профессор в беседе с KP.RU.

При этом Альтштейн считает, что вероятность возникновения новой волны осенью довольно высока.

«Судя по всему, в октябре–ноябре, когда станет прохладно и сыро, коронавирус поднимет голову», — сказал профессор.

По мнению вирусолога, если вторая волна наступит, то число тяжелых случаев будет значительно ниже, чем во время первой вспышки. Также Альтштейн напомнил, что вирус, распространенный в России, и так имеет низкую летальность.

Ранее Анатолий Альтштейн назвал людей из группы риска при тестировании вакцины от коронавируса. Вирусолог подчеркнул, что препарат необходимо проверить на детях, людях пожилого возраста и на тех, кто имеет хронические заболевания.