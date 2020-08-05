Средний размер выплат по безработице в РФ вырос в период эпидемии

Москва, 5 августа. Средний размер выплат на одного безработного в России в период эпидемии увеличился до 8572 рублей. Об этом говорится в пояснительной записке к проекту распоряжения правительства РФ о выделении Роструду в 2020 году из резервного фонда бюджетных ассигнований на соцвыплаты незанятым гражданам в регионах.

В феврале этого года размер такого пособия составлял 5880 рублей, а затем увеличился в 1,4 раза и в июле достиг указанной суммы. Согласно документу, на определенный период текущего года из-за коронавируса были увеличены социальные выплаты отдельным категориям безработных, в том числе — на несовершеннолетних детей. Отмечается, что для этих целей из бюджета предусмотрено 110,5 млрд рублей. По данным на 15-е июля, было израсходовано 60,7 млрд, или 54,9% средств.

«При этом 29,9 млрд рублей приходится на июнь и первые 14 дней июля 2020 года, так как в указанном периоде осуществлялись все предусмотренные дополнительные выплаты безработным гражданам, а их численность находилась на самых высоких значениях — 2,5 млн человек, что в 3,1 раза и 1,47 раз больше, чем численность безработных за май и апрель», — говорится в проекте распоряжения.

По оценке Минтруда, ожидаемое среднемесячное количество официально зарегистрированных безработных россиян в июле–августе составит около 3 млн человек, а с сентября их число начнет постепенно уменьшаться до уровня июня 2020 года.

Мониторинг федеральной службы по труду и занятости показал, что в группу риска входят 15 субъектов страны, где израсходовано свыше 70% предусмотренных средств на выплаты безработным. Там дефицит финансов в августе и сентябре составит почти 20 млрд рублей. Эта сумма будет выделена из резервного правительственного фонда в 2020 году.

Сегодня в РФ максимальный размер пособия по безработице равен минимальному размеру оплаты труда (МРОТ) и составляет 12 130 рублей, он установлен до конца 2020 года, а период выплаты повышенного минимального пособия в объеме 4,5 тыс. руб. — до 1 октября текущего года. Изначально максимальный размер пособия по безработице составлял 8 тыс. руб., а минимальный — 1,5 тыс. руб.

Ранее газета «Известия» писала, что Министерство труда и соцзащиты намерено изучить предложение об увеличении пособий по безработице. Федерация независимых профсоюзов РФ (ФНПР) выступила с идеей поднять минимальные выплаты до уровня прожиточного минимума, а максимальные — до средней зарплаты в регионе. Если инициатива будет одобрена, пособия окажутся разными в каждом субъекте, но в среднем по стране диапазон выплат составит порядка 12–51 тыс. рублей.